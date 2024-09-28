«Так получилось». Избивший пенсионерку житель Ульяновска извинился на камеру

«Ударил бабушку по лицу на улице 50 лет ВЛКСМ… Ударил три раза… рукой по лицу. Прошу у нее извинения», - заявил он.

На вопрос о мотивах своего поступка задержанный ответил, что «так получилось».

Житель Ульяновска избил пенсионерку , которая продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин, в воскресенье, 22 сентября. Он трижды ударил ее, причем первый раз кулаком в лицо. Кадры нападения появились в Сети. Мужчину искали полицейские, и местные жители.

Как сообщила Волк, дознаватель ОВД России по Засвияжскому району города возбудил уголовное дело против нападавшего.

Ранее в Нижнекамске пятиклассник избил восьмилетнюю девочку, применив удушающий прием.

Мужчина, задержанный по подозрению в избиении пенсионерки-цветочницы в Ульяновске, извинился перед пострадавшей, но не смог внятно объяснить, почему напал на нее.

Видео его допроса опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.