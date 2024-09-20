Таджик избил битой многодетную мать в Красноярском крае

Суд заменил экс-супруге главреда «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года», - сказали в суде.

Мартынову задержали апреле 2007 года по подозрению в покушении на убийство дочери. По словам 11-летнего очевидца, которого уже нет в живых, женщина столкнула девочку на лестничный пролет. Ребенок получил травмы, но выжил.

Летом 2008 года Мартынову признали виновной, но на оглашение решения суда она не явилась. Прокуратура просила для Мартыновой 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Мартынова 16 лет была в федеральном розыске. В конце марта этого года женщину задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась с 19-летней дочерью. В мае суд приговорил жену главреда «Новой газеты - Европа»* к девяти годам колонии. Дочь просила не сажать мать в тюрьму и уверяла, что произошел несчастный случай.

* Признана нежелательной организацией в России.

** Лицо, признанное иноагентом в России.

Суд заменил экс-супруге главреда «Новой газеты - Европа»* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году. Об этом сообщило РИА «Новости».