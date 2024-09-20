Таджик избил битой многодетную мать в Красноярском крае
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе дела в отношении иностранца, который избил многодетную мать в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
«В социальных медиа сообщается, что уроженец республики Таджикистан в ходе конфликта в поселке Емельяново битой нанес травму головы многодетной матери», - написали в пресс-службе.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Ранее Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в аэропорту Домодедово. Он оскорбил их по национальному признаку, а также нападал на сотрудников воздушной гавани.