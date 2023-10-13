Сжегший Коран Журавель останется под арестом еще на 6 месяцев

Читайте нас в:

Срок заключения под стражу Журавеля истекает 20 октября, но сторона обвинения попросила суд продлить ему арест еще на шесть месяцев. Молодой человек частично признал свою вину.

Он извинился за сожжение Корана, но отметил, что не собирался грубо нарушать общественный порядок. По словам Журавеля, он не догадывался о целях появившегося с его участием видео.

Житель Волгограда сказал, что ему стыдно за свой поступок. Молодой человек охарактеризовал свои действия со священной для мусульман книгой как ужасные.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 24 октября. Журавеля задержали еще в мае. Тогда он в Волгограде сжег Коран, все это происходило на фоне мечети.