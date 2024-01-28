Сжегших бабушку в Ступине подростков арестовали

Двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу: на два месяца первому обвиняемому и на один месяц 28 суток второму. Еще одного фигуранта отправили под домашний арест до 23 марта.

В ночь на 22 января подозреваемые бросили коктейль Молотова в окно частного дома. Постройка сразу загорелась, пламя распространилось на 120 квадратных метров. В итоге жилище полностью сгорело. Пожарные обнаружили внутри тело 73-летней женщины.

По предварительным данным, подростки специально приехали из Коломны для поджога. Они получили заказ через мессенджер. Все трое фигурантов уголовного дела нигде не работают и не учатся.