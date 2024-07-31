31 июля 2024, 13:27

Сыну экс-судьи и бывшего прокурора вынесли приговор по делу об убийстве

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Московский областной суд приговорил к 20 годам тюремного заключения Николая Кондрата, сына бывшего заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата и бывшей скандально известной судьи Елены Кондрат. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что фигурант избавился от своего водителя, который слишком много знал о его незаконных делах. Исполнителем убийства стал друг Кондрата Никита Мацнев, которому за исполнение убийства было обещано 10 тысяч долларов и 300 тысяч рублей.

Тело жертвы обнаружили в песчаном карьере в октябре 2020 года. Кроме того, Кондрат обвиняется в организации приготовления к убийству еще двух бизнесменов и судьи Елены Махалкиной.

Ранее в понедельник Басманный суд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы украинскую телеведущую Наталью Мосейчук по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Суд
31 июля 2024, 15:17
В Генпрокуратуре указали на просчеты власти при терактах в «Крокусе» и Дагестане
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Произошедшие в этом году террористические акты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и в Дагестане продемонстрировали просчеты органов власти в сфере антитеррористической защиты, необходим иной уровень проверок. Об этом на оперативном совещании по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2024 года заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщила пресс- служба ведомства.

По его словам, совершением терактов в Московской области и Республике Дагестан злоумышленники бросили вызов российскому обществу и правоохранительной системе.

«Это стало возможным во много вследствие просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Это требует от нас другого уровня реагирования и проверок в сфере противодействия терроризму», - отметил Краснов.

Группа террористов 23 июня напала на две синагоги и два православных храма в Махачкале и Дербенте. Среди пострадавших и жертв оказались гражданские лица и работники правоохранительных органов. Силовики уничтожили пятерых нападавших боевиков.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал, начали стрелять по людям, а также подожгли здание. Жертвами атаки стали 145 человек.

Генпрокуратура РФ Теракт в «Крокусе» Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
31 июля 2024, 10:47
Устроившего стрельбу на детской площадке мужчину задержали в Колпино
РИА «Новости»
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Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на детской площадке. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила, что ЧП произошло 25 июля рядом с домом 89 по улице Веры Слуцкой в Колпино, подозреваемый открыл огонь в сторону десятилетней девочки из пневматического пистолета. Ребенка оперативно доставили в больницу с ушибленной раной груди, ее родители написали заявление в полицию.

Стрелком оказался 47-летний безработный уроженец Санкт-Петербурга. Следователи завели против него дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Ранее в Ростове-на-Дону потасовка двух женщин переросла в стрельбу между мужчинами. Один человек получил ранение в ноги, на место прибыли сотрудники Росгвардии и врачи скорой помощи.

Санкт-Петербург Дети Стрельба МВД РФ
31 июля 2024, 10:01
Раввина из Израиля поймали с «Ксанаксом» в московском аэропорту
РИА «Новости»
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Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили две упаковки с седативным транквилизатором «Ксанакс» в ручной клади раввина общины горских евреев «Шаарей Кедуша».  Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Подозреваемым оказался 47-летний Аарон Цадиков. Силовики нашли в его сумке 60 таблеток и шесть блистеров «Ксанакса».

Экспертиза выявила, что в таблетках содержалось 0,0588 грамма вещества алпразолам. Теперь на фигуранта могут завести уголовное дело по статье о контрабанде психотропных веществ, пока что по делу назначена проверка.

Ученики называют Цадикова рассудительным и мудрым человеком, от которого «веет спокойствием и уверенностью», отметил источник канала.

Днем ранее полицейские в Якутии изъяли 1,5 килограмма гашиша у троих мужчин. На допросе стало известно, что один из задержанных купил наркотики через куратора и забрал их в тайнике.

Аэропорт Домодедово Полиция
31 июля 2024, 08:54
Генерала ФТС начали судить в Москве за взятки
РИА «Новости»
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Материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова передали в суд. Его обвинили в получении взяток, сообщил «Коммерсант».

Главное военное следственного управление расследовало уголовное дело по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере» против Мурышова и по части четвертой статьи 291.1 УК России «Посредничество при взяточничестве» в отношении директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко. В окончательной редакции им вменили две взятки на 700 тысяч и 1,4 миллиона рублей.

В 2022 году в Москве с мечеными купюрами схватили советника главы ООО «Агроменеджмент» Илью Окорокова. Он заявил, что выступил посредником при передаче взятки Мурышову от двух предпринимателей за отказ от проведения дополнительных проверок. Во время расследования стало известно еще о нескольких взятках, одну из которых передали через главу «Вектор Фрахт».

Вердикт Мурышову и Нестеренко вынесет 235-й гарнизонный военный суд. Окороков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело рассмотрят в особом порядке.

Ранее в Хабаровском крае задержали вице-премьера Евгения Никонова. Его заподозрили в коррупции. Сегодня стало известно о его аресте.

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