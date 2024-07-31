Сыну экс-судьи и бывшего прокурора вынесли приговор по делу об убийстве

Следствие установило, что фигурант избавился от своего водителя, который слишком много знал о его незаконных делах. Исполнителем убийства стал друг Кондрата Никита Мацнев, которому за исполнение убийства было обещано 10 тысяч долларов и 300 тысяч рублей.

Тело жертвы обнаружили в песчаном карьере в октябре 2020 года. Кроме того, Кондрат обвиняется в организации приготовления к убийству еще двух бизнесменов и судьи Елены Махалкиной.

Ранее в понедельник Басманный суд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы украинскую телеведущую Наталью Мосейчук по делу о возбуждении ненависти или вражды.