Сына музыканта Стаса Намина могли убить из-за продажи дома
В убийстве режиссера Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко в Подмосковье заподозрили брата покойного и сына основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. По одной из версий, он поругался с родственниками из-за продажи дома, сообщил Telegram-канал «112».
«Причиной убийства семьи Стаса Намина стал спор из-за продажи дома. <…> Сначала Роман Микоян в пылу конфликта зарезал Прасковью Ткаченко, затем позвонил брату. Когда Артем приехал, скандал продолжился», - сообщили источники канала.
Артем Микоян умер на месте преступления от нескольких ножевых ранений. Его 85-летняя бабушка тоже погибла. По словам журналистов, подозреваемый сам вызвал экстренные службы и сдался полиции.
Убийство произошло в доме семьи в деревне Крюково. Тела обнаружили ночью 19 октября. Прокуратура Московской области сообщила, что подозреваемого задержали. Суд изберет ему меру пресечения.