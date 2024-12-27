27 декабря 2024, 19:22

Сына известного советского актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках

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Останкинский суд Москвы вынес приговор сыну актера Владимира Сошальского, который был признан виновным в хранении наркотиков и попытке их сбыта. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили «Известия».

Владимира Сошальского-младшего задержали по подозрению в распространении наркотиков в крупном размере 29 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, подозреваемый пытался скрыться, но его остановили сотрудники правоохранительных органов. В ходе обыска у него были обнаружены три пакета с наркотическими веществами общей массой 2,78 грамма.

В отношении Сошальского-младшего возбуждено дело о признании виновным в совершении преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее на полигоне в Ленинградской области сотрудники ФСБ уничтожили более 300 килограммов наркотиков и оборудование для их производства. Они проходили по уголовным делам как вещественные доказательства.

Наркотики Актеры
27 декабря 2024, 17:30
Суд окончательно назначил 15 лет колонии американцу Спектору
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Гражданин США Евгений Спектор получил 15 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет, со штрафом», - отметили в пресс-службе.

В августе 2023 года Спектора арестовали по подозрению в шпионаже. Детали дела не разглашались из соображений секретности.

Кроме того, ранее он был связан с делом Анастасии Алексеевой, экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки в особо крупном размере.

Американец признал свою вину. Однако позже апелляция отменила приговор и отправила дело на повторное рассмотрение. После нового разбирательства Спектора приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что Спектор передавал в США данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. Американец сотрудничал с Пентагоном и аффилированной с ним коммерческой организацией.

Штрафы США Шпионаж Суд Москва
27 декабря 2024, 12:27
В колонии под Саратовом нашли элитную камеру для чиновника
РИА «Новости»
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В Саратовской области задержали сотрудника колонии, который обеспечил отдельное помещение для одного из заключенных. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

«Следователями СК возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в превышении должностных полномочий и присвоении имущества», - заявили в ведомстве.

По данным журналистов «Российской газеты» , задержанным оказался начальник колонии строгого режима в Пугачеве Андрей Косонгов. Его VIP-арестантом был бывший глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов. Он жил в отдельном помещении, где стоял современный телевизор и работал Wi-Fi. Также Лобанов носил обычную одежду.

Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Глава Бурятии Алексей Цыденов до этого уволил двух заместителей Дареева.

Саратов Заключенные Уголовное дело Чиновники
27 декабря 2024, 12:22
ФСБ предотвратила теракт «Вилаят Хорасан». Боевики собирались подорвать отдел полиции
РИА «Новости»
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Члены запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» хотели подорвать отдел полиции в столичном регионе. Об этом сообщили в ФСБ.

«ФСБ РФ в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) „Исламское государство“* в Афганистане - „Вилаят Хорасан“, члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона», - уточнили в ведомстве.

Силовики зафиксировали злоумышленников, когда они собирали сведения об отделе МВД России в Москве, где хотели совершить теракт.

Боевики купили автомобиль, поместили в него баллоны с пропаном, а затем начали создавать самодельное взрывное устройство. Во время задержания боевики оказали сотрудникам ФСБ сопротивление и были нейтрализованы.

В месте проживания исламистов нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части СВУ, подчеркнули в ФСБ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта, а также об организации деятельности террористической организации и участии в ней.

* «Вилаят Хорасан» - запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм ФСБ Взрывы
27 декабря 2024, 10:48
Дагестанец пытался разнять дерущихся гостей и убил одного из них
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Житель Кизлярского района Дагестана при попытке разнять драку насмерть забил гостя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

В одном из дагестанских сел собралась компания. Между 65-летним Алексеем и хозяином дома вспыхнул конфликт. В драку вмешался 32-летний родственник последнего Николай, который несколько раз ударил гостя. Мужчина упал и потерял сознание. Приехавшим на вызов врачам скорой помощи он заявил, что у Алексея был сердечный приступ.

Медики осмотрели тело и поняли, что пострадавший скончался от полученных травм. Нанесшего смертельные удары мужчину задержали. В отношении Николая завели уголовное дело.

Иностранец, нелегально находившийся в России, в сентябре жестоко избил пожилого сотрудника московской автозаправочной станции. Пострадавший скончался от полученных травм.

Уголовное дело Дагестан Убийства Преступления

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