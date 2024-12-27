Сына известного советского актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках

Владимира Сошальского-младшего задержали по подозрению в распространении наркотиков в крупном размере 29 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, подозреваемый пытался скрыться, но его остановили сотрудники правоохранительных органов. В ходе обыска у него были обнаружены три пакета с наркотическими веществами общей массой 2,78 грамма.

В отношении Сошальского-младшего возбуждено дело о признании виновным в совершении преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее на полигоне в Ленинградской области сотрудники ФСБ уничтожили более 300 килограммов наркотиков и оборудование для их производства. Они проходили по уголовным делам как вещественные доказательства.