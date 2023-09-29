Сына чувашского чиновника заподозрили в хищении десятков миллионов рублей из бюджета

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Согласно публикации, мужчина был владельцем компании «Ярд», которая в обход тендеров получала заказы от регионального министерства транспорта. Посредником в схеме являлась компания «Дорстар», которая и передавала государственные контракты.

Подозреваемый периодически получал почти 100% суммы заказа. При этом вся ответственность оставалась на фирме «Дорстар».

«В прицел следователей обе фирмы попали после того, как не завершили часть проектов по ремонту дорог в республике. Деньги уходили, дороги никто не достраивал», - указали в публикации.

В среду, 27 сентября, силовики нагрянули с обысками к министру транспорта Чувашской Республики. Правоохранители осмотрели его кабинет, квартиру, служебные помещения и офисы дорожных компаний, которые могут быть связаны с делами компании «Ярд». Если сына министра признают виновным, то его арестуют. Самого чиновника могут лишить должности.

Недавно главу краснодарского главка МЧС Олега Волынкина задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Его отправили в СИЗО до 27 ноября.