30 июля 2024, 02:14

Сын актера Сошальского попался на сбыте наркотиков в Москве

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Останкинский суд арестовал 25-летнего сына известного советского актера Владимира Сошальского по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира до 26 сентября 2024 года», - отметили в сообщении.

Правоохранители обвинили молодого человека в попытке сбыта наркотиков. По данным «Московского комсомольца» , его задержали в момент, когда он закладывал партию запрещенных веществ. После изучения мобильного телефона стало известно, что Сошальский-младший занимался распространением наркотиков не первый день.

Советский актер Владимир Сошальский прославился благодаря фильмам «Укрощение строптивой», «Прохиндиада или Бег на месте» и «Дуэнья».

Ранее стало известно, что сын заслуженного артиста России Владимира Литвинова Арсений может попасть под следствие из-за обвинений в мошенничестве.

Наркотики Уголовное дело Суд Актеры
30 июля 2024, 02:35
Мужчина отрезал кусок от ноги своей девушки и съел его, пока она спала
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Мужчина отрезал кусок ноги своей возлюбленной, пока она спала, а затем съел его. Жертва каннибала рассказала об этом в YouTube-подкасте Other People’s Lives.

Гостья подкаста состояла в отношениях с мужчиной шесть лет. За это время никаких странностей в его поведении не было. Однажды они вместе смотрели телевизор и девушку внезапно начало клонить в сон.

По ее словам, пока она спала, бойфренд стал вырезать кусок плоти из ее бедра. При этом он специально делал неглубокие надрезы, поэтому было мало крови. В итоге мужчина отрезал кусок шириной 7,6 сантиметра и длиной 15,2 сантиметра.

Полиция задержала каннибала и нашла у него кожу партнерши. Врачи обнаружили в ее крови снотворное. Суд отправил преступника в тюрьму на пять лет.

По словам пострадавшей, скоро он выйдет на свободу досрочно. Девушка до сих пор не справилась с нанесенной ей моральной травмой.

Ранее в Лос-Анджелесе злоумышленник напал на прохожего, съев его глаз и ухо.

Пострадавший скончался.

Мужчина отрезал кусок ноги своей возлюбленной, пока она спала, а затем съел его. Жертва каннибала рассказала об этом в YouTube-подкасте Other People’s Lives.

Мужчины Полиция
30 июля 2024, 00:26
Дело блогера Камикадзе Ди поступило в суд Москвы
РИА «Новости»
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Тверской суд принял материалы уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова*, известного под псевдонимном Камикадзе Ди. Информация об этом появилась в электронной картотеке суда.

Блогера обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Весной Камикадзе Ди* заочно арестовали, сейчас он живет за пределам России. Поводом для возбуждения дела стали видеоролики о драмтеатре в Мариуполе.

Иванов* обозревает на своем YouTube-канале политические события. В 2023 году его блог заблокировали из-за нарушений правил сообщества. Позже он завел новый.

Басманный суд ранее заочно приговорил российского политолога Аббаса Галлямова* к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.

Уголовное дело Суд Блогеры Россия
29 июля 2024, 20:28
Экс-начальнику ЦСКА Барышеву вынесли приговор по делу о коррупции
РИА «Новости»
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Обвиняемый в получении серии взяток и мошенничестве при подготовке III Всемирный военных игр в Сочи бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев получил 13 лет колонии строго режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского гарнизонного военного суда сообщил РБК.

В ходе рассмотрения дела суд признал Барышева виновным не только в уголовных делах, но также попытке побега. Также бывшего спортивного функционера лишили орденов Почета и Дружбы, звания полковника и запретили на 10 лет занимать лет занимать руководящие должности.

Еще один фигурант дела, занимавший пост заместителя начальника ЦСКА Андрей Хамазин получил девять лет условного срока. По данным РБК, его показания легли в основу обвинения Барышева.

«Коммерсант» со ссылкой на материалы дела напомнил, что Михаила Барышева задержали в ноябре 2018 года и сначала обвинили в получении взяток от предпринимателей, которые занимались поставками товаров и услуг на подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года.

По версии следователей, спортивный функционер получил более 23 миллионов рублей за предоставление права на поставку мониторов, спортивной формы и транспорта. В рамках расследования криминалисты задержали руководителей компаний, но после дачи показаний на главного фигуранта уголовное дело против них прекратили.

Обвинение в мошенничестве появилось после того, как предоставившая транспорт на соревнованиях компания получила четыре миллиона рублей через фонд «Спортивные инициативы ЦСКА», который курировал Барышев. По версии следствия, деньги фирма получила за откат.

Кроме того бывшего руководителя ЦСКА обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями за раздачу премий своим подчиненным, а его протесты, что следователи долго тянут с расследованием дела попало под статью о побеге.

В ходе расследования уголовного дела за Барышева поручились три олимпийских чемпиона : легкоатлетка Татьяна Лебедева, борец Михаил Мамиашвили, бобслеист Дмитрий Труненков. Но их ходатайства не помогли. Своей вины спортивный функционер так и не признал.

ЦСКА Суд Коррупция Приговоры
29 июля 2024, 20:00
Избивавшие подростков в Мытищах мигранты попали под уголовное дело
РИА «Новости»
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Уголовное дело о хулиганстве завели подмосковные следователи после серии нападений на жителей городского округа Мытищи, которые устраивали молодые люди, приехавшие из Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе ведомства, спровоцированные драки подростки снимали на видео и выкладывали в интернет.

Уголовное дело о хулиганстве завели подмосковные следователи после серии нападений на жителей городского округа Мытищи, которые устраивали молодые люди, приехавшие из Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе ведомства , спровоцированные драки подростки снимали на видео и выкладывали в интернет.

Криминалисты уточнили, что в основном пострадавшими от провокации приезжих стали местные подростки, на которых группировка нападала толпой и избивала.

«Группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения беспочвенно избивает несовершеннолетних подростков, после чего выкладывает видеозаписи с происходящим в интернет», - уточнили в пресс-службе.

Следователи изучили опубликованные видеозаписи и приступили к установлению личностей подозреваемых для задержания. Кроме того, они намерены найти потерпевших от нападений.

Судебные приставы Московской области за первые шесть месяцев этого года доставили в центры временного содержания 2516 нелегальных мигрантов. Еще 2433 иностранца выдворили из России за нарушение закона по решению суда.

Драки Уголовное дело Мытищи Мигранты Следственный комитет России

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