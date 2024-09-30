Связанного с террористами мигранта осудили в Приморье за незаконный въезд в страну

По ее данным, 30-летний гражданин Киргизии долгое время поддерживал связь с членами террористической организации, причастной к совершению террористического акта в петербургском метрополитене в апреле 2017 года. Мужчине запретили въезд в Россию в октябре 2017 года.

Несмотря на это, иностранец попытался въехать на территорию страны в декабре того же года. Его предупредили о запрете в аэропорту Красноярска и отправили по обратному маршруту.

В июне 2019 года мужчина получил в Киргизии новый паспорт, по которому длительное время находился в России и обзавелся семьей. Суд назначил мигранту наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее ФСБ задержала в Москве организаторов нелегальной миграции. Силовики поймали девятерых участников преступной группировки.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела оформляли паспорта гражданам Таджикистана и Узбекистана, а также фальшивые украинские справки и документы о регистрации в ДНР.