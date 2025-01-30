30 января 2025, 16:32

Священника арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки в Самаре

РИА «Новости»
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Священника храма Успения пресвятой Богородицы в Самаре поместили под арест по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней прихожанки. Об этом сообщил «Коммерсант».

Священнослужитель будет находиться под стражей до 26 марта 2025 года. Против него возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, подозреваемый в гостинице изнасиловал 16-летнюю потерпевшую, с которой познакомился на исповеди. Священник свою вину отрицает. Он женат, у него четверо детей.

Ранее детского тренера ушу обвинили в совращении шестиклассницы в Санкт-Петербурге. Жертвой преступления стала 11-летняя спортсменка. Следователи установили, что от рук обвиняемого пострадали и другие девочки. Против мужчины завели уголовное дело, его поместили под стражу.

Священники Изнасилования
30 января 2025, 16:57
Дагестанца задержали за теракт на железной дороге в Подмосковье
РИА «Новости»
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Злоумышленник полностью сжег батарейный шкаф, предназначенный для резервного питания светофора на железной дороге. Правоохранительные органы задержали его в центре Москвы, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Сообщение о возгорании оборудования на перегоне станций Мальчики - Люберцы-2 поступило от диспетчера железной дороги. Оказалось, что содержимое батарейного шкафа выгорело полностью.

Совместно с управлением ФСБ России по Москве и Московской области полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний дагестанец, обучающийся в столичном колледже.

Молодой человек признался, что согласился на преступление, ответив на сообщение в одном из мессенджеров. Ему предложили заплатить за поджог 40 тысяч рублей, однако денег студент так и не получил.

Следователи завели уголовное дело о террористическом акте. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Ставропольском крае на железнодорожной станции задержали исламиста. Он готовил теракт в электричке Кисловодск - Минеральные Воды.

Уголовное дело Поджоги Терроризм Преступления ФСБ
30 января 2025, 14:52
Предполагаемого педофила из Орехово-Зуева арестовали на два месяца
РИА «Новости»
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Жителя Орехово-Зуева, подозреваемого в изнасилованиии двух девочек, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 34-летнему уроженцу Брянской области предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек», - заявили в ведомстве.

Следствие выяснило, что в январе этого года подозреваемый совершил насильственные действия в отношении девочки в заброшенном доме. Там же он изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали до 28 марта 2025 года.

360.ru связался с братом подозреваемого в педофилии. Родственник не поверил в виновность мужчины. По его словам, полицейские провели обыск в его квартире, но ничего не нашли.

Уголовное дело Преступления Педофилы Россия Мужчины Изнасилования Орехово-Зуево
30 января 2025, 14:34
Бросившего младенца в снег блогера Косенко оштрафовали за пропаганду наркотиков
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Блогера Сергея Косенка, который бросил своего сына в сугроб, привлекли к ответственности за еще одно правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Новое дело в отношении мужчины рассмотрели в Никулинском районном суде столицы. На заседании был представитель Косенко. Скандального блогера признали виновным по административной статье о пропаганде наркотиков.

«Косенко <…> назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», - сообщили в инстанции.

В начале прошлого года Сергей Косенко опубликовал в социальных сетях ролик, на котором держит в руках ребенка в черно-белом комбинезоне, а затем бросает его в сугроб. Адвокат блогера Сергей Жорин в разговоре с 360.ru заявил, что ребенок не принимал участия в съемках скандального видео.

Депутат Нина Останина назвала поступок Косенко безнравственным и преступным. По ее словам, даже если мужчина кидал в сугроб куклу, он все равно показал подписчикам бесчеловечную модель поведения.

В январе 2025 года суд заочно арестовал блогера на два месяца. Отсчет срока ареста начнется с момента его задержания или экстрадиции в Россию. По данным следствия, Косенко скрылся за границей.

Как сообщил осенью ТАСС источник в правоохранительных органах , перед эмиграцией мужчина распродал все активы и вывел деньги с банковских счетов, на которые потом наложили арест.

Штрафы Наркотики Суд Блогеры Москва
30 января 2025, 13:49
Поставщиков оружия из США в Россию задержали в Киргизии
РИА «Новости»
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Оперативники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали представителей преступной группировки, которая поставляла в Россию из США огнестрельное оружие через территорию республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ГКНБ выявила и пресекла преступную деятельность транснациональной группировки, наладившей канал незаконного оборота и контрабанды боеприпасов, огнестрельного оружия и военного обмундирования по маршруту США - Кыргызстан - Россия», - заявили силовики.

В ведомстве добавили, что в период с 2022 года по настоящее время торговцы оружием переправили в Россию через Киргизию свыше 300 единиц огнестрельного оружия. Основными клиентами являлись представители криминалитета.

Днем ранее стало известно, что тайники с оружием вскрыли в Дагестане. Силовики обнаружили в них гранаты и боеприпасы к стрелковому оружию.

США Киргизия Россия Оружие

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