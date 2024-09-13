13 сентября 2024, 08:04

Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной

РИА «Новости»
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Свидетели подтвердили причастность украинки Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС.

Дугина погибла в возрасте 29 лет. Ее убили вечером 20 августа 2022 года. Автомобиль журналистки подорвали на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В ЦОС ФСБ 22 августа сообщили, что убийство раскрыто. По данным ведомства, причастной к преступлению является гражданка Украины Наталья Вовк. После убийства российской журналистки она вместе с дочерью сбежала в Эстонию через Псковскую область. Для организации убийства Вовк арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.

Вовк и Цыганенко заочно обвиняются в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

ФСБ СК РФ Погибла Дарья Дугина
13 сентября 2024, 05:41
Имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятках
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы арестовал имущество на сумму более 100 миллионов рублей, принадлежащее топ-менеджеру госкорпорации «Росатом» Геннадию Сахарову и его супруге. Об этом говорится в материалах дела о взятке, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Суд наложил арест на три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машиноместо. При этом почти все имущество было оформлено на жену Сахарова.

Недвижимость находится в разных жилых комплексах столицы, но квартиры имеют примерно одинаковую площадь - от 63 до 66 квадратных метров. Машиноместо арестовали в ЖК, расположенном на проспекте Вернадского.

Под арест попал автомобиль Zeekr 001 2023 года выпуска, чья рыночная стоимость составляет около семи миллионов рублей. Он принадлежит супруге Сахарова.

Вторая арестованная машина относится к 2022 году выпуска, а третий автомобиль нашли при обыске загородного дома четы возле Внуково. По документам авто числится на балансе ООО «Интэнс Инжиниринг», бенефициаром которого является Сахаров.

Сахарова арестовали в конце марта. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере, но свою вину он не признал.

Уголовное дело Суд Коррупция Недвижимость Машины Аресты Росатом Квартиры
13 сентября 2024, 03:58
Иностранец надругался над школьницей в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Правоохранители Екатеринбурга подозревают выходца из Таджикистана в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным издания, преступление произошло в Железнодорожном районе города. Согласно версии следствия, 20-летний выходец из Таджикистана находился в квартире со школьницей, после чего набросился на нее и изнасиловал.

Установлено, что девочка приехала в Россию из другой страны. Подозреваемого задержали и поместили под стражу до 4 ноября. Молодой человек находился на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 15-летнего мигранта, изнасиловавшего школьницу.

Подросток напал на девочку в лесном массиве, после совершения преступления он отобрал у нее мобильный телефон.

В Магнитогорске жертвой изнасилования стала школьница. Таксист затащил ее к себе домой и дважды надругался. Девочка написала заявление в полицию.

Мигранты Преступления Россия Екатеринбург Изнасилования Полиция Таджикистан
13 сентября 2024, 02:15
Полиция изъяла у главаря РДК в России пистолет и ружье
Unsplash
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Живя в России, один из предводителей «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин** имел два вида стрелкового оружия. Полиция изъяла у него пистолет и охотничье ружье за нарушение правил хранения, сообщило РИА «Новости».

Будущий боевик владел травматическим пистолетом Streamer и охотничьим ружьем Mossberg 500a, но в августе 2021 года просрочил документы. Из-за нарушений правил хранения через год правоохранители изъяли оружие и передали в одну из дежурных частей отдела МВД России. Капустин** так и не предоставил пакет документов для того, чтобы продлить разрешения на оружие.

Возглавляемый им РДК* причастен к нападению на села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области. Самого Капустина** суд заочно приговорил в 2023 году к пожизненному заключению за терроризм и госизмену. Кроме оружия он лишился прав на квартиру в Москве , в которой жили отец и мачеха.

* «Русский добровольческий корпус», РДК - запрещенная в России террористическая организация.

** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Терроризм МВД РФ Оружие Полиция Брянская область
13 сентября 2024, 01:54
Мужчина открыл стрельбу с балкона в сторону детского сада в Приморье
Freepik
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В Приморье полицейские задержали мужчину, выстрелившего с балкона в сторону детского сада, возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, информация о стрельбе в поселке Новый поступила в дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району. На место происшествия прибыли сотрудники ППС и следственно-оперативная группа. Соседи стрелка рассказали, что он выстрелил в сторону детсада, когда находился на балконе.

«В момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление полицейским», - отметила Волк.

Стрелок угрожал насилием полицейским, а потом еще и ударил одного из них. К неадеквату применили физическую силу и надели наручники.

Правоохранители изъяли гладкоствольное ружье, направив его на экспертизу. Следователь возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, мужчину задержали. Кроме того, в следственные органы направили собранные материалы о применении насилия к представителю власти.

Ранее в Уфе двое злоумышленников ворвались в здание лицея № 6, но часть учеников успела эвакуироваться еще до прибытия полиции. Нарушителей задержали.

Задержания Уголовное дело Стрельба МВД РФ Приморье Детские сады Полиция

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