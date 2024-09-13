Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной

Дугина погибла в возрасте 29 лет. Ее убили вечером 20 августа 2022 года. Автомобиль журналистки подорвали на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В ЦОС ФСБ 22 августа сообщили, что убийство раскрыто. По данным ведомства, причастной к преступлению является гражданка Украины Наталья Вовк. После убийства российской журналистки она вместе с дочерью сбежала в Эстонию через Псковскую область. Для организации убийства Вовк арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.

Вовк и Цыганенко заочно обвиняются в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.