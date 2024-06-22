Свесившего двухлетнюю падчерицу из окна многоэтажки петербуржца арестовали

Задержанного по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в кемеровском городе Топки мужчину зовут Андрей Быков. Он родился и вырос в деревне Малый Корчуган. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Новости» рассказали жители города.

Одна из местных жительниц заявила, что Быков еще в детстве связался с уголовниками и бросил школу. Хотя воспитывался в обычной семье. По ее словам, мужчина достаточно быстро угодил за решетку и провел в колониях в общей сложности около 20 лет, возвращаясь домой только между отсидками.

«Пару месяцев назад мне позвонила подруга и сообщила, что видела Быкова в Малом Корчугане. Он сказал, что приехал на десять дней в отпуск и скоро вернется на фронт, куда попросился из колонии», - рассказала собеседница агентства.

Женщина добавила, что из деревни Быков переехал в Топки и поселился у какой-то девушки. По слухам, он ее сильно избивал.

Также в Сети появилось видео , снятое на Украине с военнопленным, чьи личные данные совпадают с Андреем Быковым. В ходе допроса он заявил, что с 1991 года попадал в колонию несколько раз и последний приговор касался убийства. В заключении он должен был оставаться до 2032 года, но в октябре прошлого года отправился в зону спецоперации по контракту. С передовой мужчина попал в плен. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, после освобождения и возвращения в часть мужчина дезертировал и вернулся в Кузбасс.

Тело школьницы со следами насильственной смерти нашли в колодце Топок в минувшую среду, 19 июня. За день до этого девочка не вернулась домой.