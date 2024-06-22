22 июня 2024, 17:59

Свесившего двухлетнюю падчерицу из окна многоэтажки петербуржца арестовали

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Петербуржца, свесившего из окна 13-го этажа двухлетнюю дочку своей сожительницы, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ходатайство об аресте обвиняемого в покушении на убийство девочки рассмотрел Невский районный суд.

По данным следствия, 15 июня мужчина поссорился с сожительницей, схватил ребенка за ноги и свесил из окна. Происходило все на улице Белышева. Женщина умоляла его отпустить дочку.

В итоге злоумышленник перестал держать девочку висящей вниз головой на высоте 13-го этажа, но вскоре снова начал издеваться над беззащитным ребенком аналогичным образом. Мать смогла уговорить его вернуть дочь в квартиру.

Согласно постановлению суда мужчина пробудет под стражей до 19 августа.

В региональном главке МВД ранее сообщали, что прибывшим на место полицейским мужчина заявлял, что якобы хотел таким образом воздействовать на подругу , которую назвал невменяемой.

Санкт-Петербург Дети
22 июня 2024, 14:22
Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе
Читайте нас в: Google Новости
Задержанного по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в кемеровском городе Топки мужчину зовут Андрей Быков. Он родился и вырос в деревне Малый Корчуган. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Новости» рассказали жители города.

Одна из местных жительниц заявила, что Быков еще в детстве связался с уголовниками и бросил школу. Хотя воспитывался в обычной семье. По ее словам, мужчина достаточно быстро угодил за решетку и провел в колониях в общей сложности около 20 лет, возвращаясь домой только между отсидками.

«Пару месяцев назад мне позвонила подруга и сообщила, что видела Быкова в Малом Корчугане. Он сказал, что приехал на десять дней в отпуск и скоро вернется на фронт, куда попросился из колонии», - рассказала собеседница агентства.

Женщина добавила, что из деревни Быков переехал в Топки и поселился у какой-то девушки. По слухам, он ее сильно избивал.

Также в Сети появилось видео , снятое на Украине с военнопленным, чьи личные данные совпадают с Андреем Быковым. В ходе допроса он заявил, что с 1991 года попадал в колонию несколько раз и последний приговор касался убийства. В заключении он должен был оставаться до 2032 года, но в октябре прошлого года отправился в зону спецоперации по контракту. С передовой мужчина попал в плен. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, после освобождения и возвращения в часть мужчина дезертировал и вернулся в Кузбасс.

Тело школьницы со следами насильственной смерти нашли в колодце Топок в минувшую среду, 19 июня. За день до этого девочка не вернулась домой.

Убийства Преступления Мужчины
22 июня 2024, 04:29
Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему министру Абызову
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заседание по апелляционной жалобе на приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову состоится в четверг, 27 июня. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

«Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», - сообщила собеседница агентства.

В декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег. Суд также назначил бывшему чиновнику штраф в размере 80 миллионов рублей.

По версии следствия, Абызов с сообщниками в 2012 году создал преступное сообщество с целью завладеть средствами ОАО «СИБЭКО» и ОАО «РЭС». Обманув акционеров, злоумышленники заключили фиктивные сделки. Это позволило им незаконно получить четыре миллиарда рублей.

Суд признал всех обвиняемых виновными. Фигуранты дела получили реальные сроки от пяти до 12 лет лишения свободы.

Мосгорсуд Суд Приговоры Михаил Абызов
22 июня 2024, 00:32
Двое иностранцев изнасиловали женщину в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Двух граждан Узбекистана задержали по подозрению в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

По предварительной версии, в ночь с 19 на 20 июня двое мужчин напали и изнасиловали незнакомую женщину рядом с жилым домом, расположенным в проезде Стратонавтов. На допросе они признались в содеянном. В рамках расследования их проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Следователи будут ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Пять иностранцев стали подозреваемыми по делу в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Мужчины напали на школьницу надругались над ней. Их задержали при попытке сбежать из страны.

Уголовное дело Суд Преступления Женщины СК РФ Москва
21 июня 2024, 22:26
Участник захвата заложников в ростовском СИЗО вышел из комы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Террорист Даниил Камнев, участвовавший в захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, вышел из комы после тяжелого ранения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Во время штурма изолятора 28-летний террорист получил ранение в голову. В течение пяти дней Камнев находился в коме. Сейчас он пришел в себя и может разговаривать. Силовики уже допросили его.

Камнев стал сторонником радикального течения ислама. В СИЗО он попал после приговора за организацию экстремистской деятельности.

Группа террористов, содержавшаяся в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, в ночь на воскресенье, 16 июня, сбежала из камер и захватила в заложники двух сотрудников изолятора. Преступники вооружились топорами и резиновыми дубинками. Они заявили о своей причастности к «Исламскому государству»* и потребовали предоставить им транспорт и оружие.

Силовики провели штурм изолятора, в ходе которых ликвидировали террористов и освободили заложников. Позже выяснилось, что один из участников захвата в ходе штурма был тяжело ранен, но выжил.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Тюрьмы СИЗО Россия Захват заложников в ростовском СИЗО

Новости по теме