23 января 2025, 12:29

Свердловский маньяк из 90-х прятал трупы в квартире

РИА «Новости»
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В 1993 году в Каменске-Уральском произошло убийство семи человек. Подозреваемый в этом преступлении Виктор П. из Свердловской области мог спрятать тела в одной из квартир города. Об этом Ura.ru рассказал источник, близкий к силовым структурам.

«Трупы обнаружили 5 января 1993-го. По предварительным данным, в числе жертв могла быть целая семья», - сказал собеседник агентства.

Виктора задержали в Благовещенске. Как утверждал источник агентства, его удалось вычислить благодаря анализу ДНК. Примечательно, что в девяностые годы Виктор уже был в поле зрения правоохранительных органов, однако тогда ему удалось избежать уголовной ответственности. Сейчас его доставили в Каменск-Уральский, где в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее актера из Новосибирской области заподозрили в серии жестоких убийств , совершенных 22 года назад в Подмосковье. Предположительно, он нападал на девушек вечерами, насиловал их и убивал.

Убийства Квартиры
23 января 2025, 11:15
Украинскую журналистку Соколовскую заочно приговорили к 7,5 года колонии
РИА «Новости»
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Московский суд заочно вынес приговор украинской журналистке Янине Соколовской по делу о фейках про Вооруженные силы России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7 годам 6 месяцам колонии», - уточнили в ведомстве.

Представительницу СМИ признали виновной в распространении заведомо ложной информации о ВС России по мотивам политической ненависти. Суд лишил журналистку права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.

В прокуратуре напомнили, что подсудимая находится в международном уголовном розыске.

Ранее Мосгорсуд признал россиянина Дмитрия Шатресова виновным в государственной измене. Его приговорили к 17 годам в колонии строгого режима. После выхода из-за решетки Шатресов будет еще год ограничен в свободе.

Уголовное дело Суд Приговоры
23 января 2025, 05:03
Задолженность Блиновских выросла почти вдвое из-за долгов по ипотеке
РИА «Новости»
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У семьи «королевы марафонов» Елены Блиновской появились новые долги. Они задолжали банку более полумиллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно информации канала, арбитражный суд удовлетворил иск кредиторов к чете Блиновских. Блогерша приобрела элитную недвижимость в ипотеку, банк одобрил кредит на 300 миллионов рублей на 20 лет. Блиновские не стали выплачивать кредит, и к сумме долга прибавилось 269 миллионов рублей. Итого Блиновские должны банку 569 миллионов рублей.

Арбитражный суд в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом и ввел финансового управляющего для погашения ее долгов.

В январе 2025 года конкурсный управляющий начал распродавать имущество Блиновских, в первую очередь на торгах реализуют ее особняк в Истре. Стоимость недвижимости оценили в пол миллиарда рублей, это покроет большую часть долга.

Банки Суд Ипотека Елена Блиновская
22 января 2025, 18:02
Россиянина Шатресова приговорили к 17 годам за госизмену
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Московский городской суд признал россиянина Дмитрия Шатресова виновным в государственной измене и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

Кроме того, Шатресову предстоит выплатить штраф, а после выхода из-за решетки он будет еще год ограничен в свободе.

Следствие и суд в общей сложности шли около года. Подсудимому вменяли конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, но потом, вероятно, переквалифицировали обвинение. Другие подробности дела не уточняются.

Ранее Верховный суд Крыма признал виновным в госизмене бывшего ялтинского адвоката Виталия Хоменко и заочно приговорил его к 18 годам строгого режима. Согласно приговору, Хоменко сотрудничал с СБУ, передавая ей информацию о полицейских, служащих на полуострове, а после начала спецоперации вступил в украинскую армию.

Суд Приговоры
22 января 2025, 16:35
Суд отказался освободить Стрелкова по УДО
РИА «Новости»
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Суд отклонил ходатайство об освобождении бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) из колонии по УДО из-за отрицательной характеристики, которую заключенному дали в ИК No 5 Кирово-Чепецка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В администрации колонии заявили, что Стрелков не признает свою вину и стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию.

«Цель исправления не достигнута и нет уверенности, что он вновь не совершит преступление», - отметили в характеристике осужденного.

Адвокат Стрелкова подтвердил, что защита обжалует решение суда. Новое ходатайство об УДО подадут летом, когда истечет срок дисциплинарного взыскания.

Ранее Верховный суд России признал законным приговор Стрелкову по делу о публичных призывах к экстремизму. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы и этапировали в колонию Кирово-Чепецка. В ИК условия содержания Стрелкова ужесточили, так как признали его склонным к побегу.

Суд УДО

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