Судья в Екатеринбурге отдала два миллиона рублей мошенникам
Судья Арбитражного суда в Екатеринбурге отдала два миллиона рублей мошенникам. Они представились сотрудниками ФСБ.
После этого судье позвонил неизвестный и предупредил, что с ней будут работать сотрудники ФСБ и Центробанка с целью безопасности ее накоплений на банковском счету.
Злоумышленники убедили судью оформить кредит на два миллиона рублей и переслать средства на указанные реквизиты, чтобы защитить себя от мошенничества.
Женщина отправила деньги аферистам и поняла, что ее обманули. Она обратилась в правоохранительные органы, которые завели уголовное дело.
Ранее жертвой мошенников стала российская прыгунья в воду Светлана Тимошинина, переславшая аферистам миллиона рублей.