08 июня 2024, 13:13

Судимый житель Подольска поджег Opel своей родственницы

РИА «Новости»
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Не раз судимый житель Подольска поджег Opel на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск. ЧП произошло ночью 7 июня, а незадолго до этого — 5 июня — неизвестный спалил машину на улице Некрасова.

Информацию о горящем Opel во дворе на Симферопольской улице передали в дежурную часть около 03:50 7 июня, уточнили в региональном главке МВД.

Правоохранители оперативно прибыли на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили, что машину поджег мужчина, облив транспортное средство горючей жидкостью, а затем скрылся.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался неоднократно судимый местный житель. Причем злоумышленник приходится родственником женщины, которая сообщила о поджоге иномарки.

Проверка по факту случившегося продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

В распоряжении 360.ru также появилось видео поджога другой машины, который произошел 5 июня. Записью поделился очевидец ЧП.


Поджоги Полиция
08 июня 2024, 12:55
Уголовные дела завели против 25 иноагентов за отсутствие маркировки
РИА «Новости»
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Регулярно нарушавшие требования законодательства о маркировке публичных материалов 25 человек, внесенные в реестр иностранных агентов, подпали под уголовные дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что всего передали следователям данные о 45 фигурантах списка иностранных агентов, прекративших маркировать свои материалы. Против 25 из них начали уголовное производство.

Всего в реестр иностранных агентов, по данным на субботу, 8 июня, внесли 809 человек и организаций. Только в этом году Роскомнадзор составил в отношении участников списка 180 протоколов за отсутствие маркировки.

Общая сумма штрафов по административным делам составила 7,1 миллиона рублей.

Если нарушение становится систематическим, то ведомство передает данные о фигуранте списка следователям для возбуждения уголовного дела.

На этой неделе Таганский районный суд назначил штраф в 30 тысяч рублей блогеру Илье Варламову * за отсутствие маркировки иностранного агента в опубликованных в интернете материалах. В реестр Минюста блогера включили в марте 2023 года.

*Илья Варламов - признан в России иностранным агентом.

Штрафы Уголовное дело Роскомнадзор Иноагенты
08 июня 2024, 12:13
Расследование убийства Талькова завершили
РИА «Новости»
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Следователи завершили расследование дела об убийстве известного певца Игоря Талькова. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Главк СК России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана, концертного директора Игоря Талькова. Он обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом», - заявили в ведомстве.

Следствие установило, что в 6 октября 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов - Игорем Малаховым - Шляфман причинил смертельное ранение Талькову при попытке застрелить из револьвера Малахова.

Следователи провели значительный объем следственных действий, допросили свыше 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники правоохранительных органов, присутствовавшие на месте происшествия Криминалисты изъяли вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет России
08 июня 2024, 11:09
В Кемерове арестовали директора компании по делу о столкновении трамваев
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Центральный районный суд Кемерова арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева по делу о столкновении двух трамваев. Об этом сообщил источник 360.ru из зала суда.

Следствие просило арестовать Мальцева на два месяца. Эту позицию поддержала и прокуратура области. Сам Павел Мальцев вину признал полностью.

«Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мальцева Павла Юрьевича на два месяца - до 6 августа 2024 года», - сказала судья Анастасия Костенко.

Утром в четверг в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали свыше 140 человек , в том числе 10 детей. Один мужчина скончался.

Сотрудники следственного комитета установили, что фигуранты произошедшего выпустили на рейс неисправный трамвай. В конечном итоге он столкнулся с другим транспортным средством.

Суд Дети ДТП
08 июня 2024, 04:17
Гособвинитель запросил для экс-главы «Автодора» 14 лет лишения свободы
РИА «Новости»
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Государственный обвинитель запросил для бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха 14 лет лишения свободы. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Нанесенный обвиняемым Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей», - говорится в публикации.

По данным следствия, Кельбах незаконно выделил бюджетные средства на оплату работ, не предусмотренных федеральной целевой программой.

Одна из компаний, участвующих в строительстве ЦКАД, получила 3,9 миллиона рублей и более двух миллиардов рублей соответственно в 2015 и 2017 годах. Кроме того, он незаконно выплатил еще одной компании 132 миллиона рублей за разработку документации по ЦКАД.

Судебный процесс над Кельбахом начался в мае 2022 года в Тверском суде Москвы. Адвокат обвиняемого пока никак не прокомментировал ни запрошенный гособвинителем срок, ни сами обвинения.

В начале года госкомпания «Автодор » анонсировала масштабную реконструкцию участков трассы М–4 «Дон» в этом году, причем проект ремонта пути уже одобрило Главное управление Госэкспертизы.

Уголовное дело Суд Дороги Деньги

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