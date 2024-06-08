Судимый житель Подольска поджег Opel своей родственницы

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Информацию о горящем Opel во дворе на Симферопольской улице передали в дежурную часть около 03:50 7 июня, уточнили в региональном главке МВД.

Правоохранители оперативно прибыли на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили, что машину поджег мужчина, облив транспортное средство горючей жидкостью, а затем скрылся.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался неоднократно судимый местный житель. Причем злоумышленник приходится родственником женщины, которая сообщила о поджоге иномарки.

Проверка по факту случившегося продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

В распоряжении 360.ru также появилось видео поджога другой машины, который произошел 5 июня. Записью поделился очевидец ЧП.



