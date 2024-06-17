17 июня 2024, 13:06

Судебный процесс по делу Гершковича будет закрытым

РИА «Новости»
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Уголовное дело против американского журналиста Эвана Гершковича поступило в Свердловский областной суд. Первое заседание по нему состоится 26 июня, сообщили в пресс-службе инстанции.

Гершкович - сотрудник газеты The Wall Street Journal.

Его задержали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года.

Против американца возбудили дело о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ занимался сбором секретной информации об оборонном предприятии «Уралвагонзавод» и его работе по выпуску и ремонту военной техники. Предварительное следствие провело следственное управление ФСБ.

Процесс по делу Гершковича в Свердловском областном суде будет проходить в закрытом режиме, подчеркнули в пресс-службе.

В феврале этого года оценку работе сотрудника WSJ в беседе с журналистом Такером Карлсоном дал президент Владимир Путин.

«Гершкович работал в России в интересах спецслужб США. Эта деятельность является шпионажем», - подчеркнул глава государства.

Также он не исключил, что российская сторона освободит фигуранта дела, если увидит определенные жесты со стороны своих партнеров.

США Суд Россия Задержание Эвана Гершковича
17 июня 2024, 11:35
Журналистов Анина и Фомину объявили в розыск в России
РИА «Новости»
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В России объявили в розыск сотрудников издания «Важные истории»*. Главный редактор Роман Анин** и корреспондент Екатерина Фомина стали фигурантами уголовных дел, сообщил RT.

Информация о журналистах появилась в базе розыска МВД России. Фомину и Анина** начали разыскивать по статьям Уголовного кодекса России. В чем именно их обвинили, правоохранители не уточнили.

Анин** возглавлял редакцию «Важных историй»*.

RT выяснил, что издание работало на Organised Crime and Corruption Reporting Project - организацию, финансируемую МИД Великобритании и Госдепом США. Фомина в разное время сотрудничала с «Важными историями»*, «Новой газетой» и телеканалом «Дождь»*.

В Госдуме предложили признать нежелательной работу фонда актера Джорджа Клуни. Его представитель призвала арестовывать российских журналистов.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

МВД РФ Журналистика Полиция Иноагенты
17 июня 2024, 11:16
Стороннику украинских националистов вынесли приговор в Хакасии
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В Хакасии вынесли приговор 18-летнему стороннику украинской националистической организации. Молодого человека признали виновным в публичных призывах к терактам и оправдании терроризма, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

В январе прошлого года фигурант дела, которое возбудили на основе материалов УФСБ Хакасии, размещал в мессенджере призывы участвовать в работе запрещенной в России террористической организации, а также оказывать ей содействие и поддержку.

Кроме того, следствие и суд установили, что ранее юноша создал в Новороссийске организованную группу, чтобы заниматься экстремистской деятельностью. Своих сторонников он объединил на почве единой идеологии.

Первый восточный окружной военный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

СК РФ
17 июня 2024, 10:52
Пытавшуюся провести в себе часы Rolex вьетнамку поймали в аэропорту Домодедово
РИА «Новости»
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Таможенники задержали в аэропорту Домодедово гражданку Вьетнама, пытавшуюся провести в себе трое швейцарских часов Rolex и Аudemars Piguet стоимостью 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Женщина прилетела из Дубая. Спрятав дорогостоящие часы в своем теле, 52-летняя пассажирка хотела избежать уплаты таможенных платежей на 3,6 миллиона рублей.

Инспекторы остановили нарушительницу в «зеленом коридоре» и попросили пройти через рамку металлодетектора. После срабатывания звукового сигнала стало понятно, что потребуется и личный досмотр. Тогда и выяснилось, что женщина незаконно перевозит люксовые наручные часы.

Изделия отправили на экспертизу, которая подтвердила, что пассажирка везла в себе оригинальные RolexSubmariner из нержавеющей стали и сверхпрочной керамики, RolexDayDate и AudemarsPiguetRoyalOak из сплава золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов.

Против женщины возбудили дело по статьям о контрабанде стратегически важных товаров и об уклонении от уплаты таможенных платежей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей, заключили в ФТС.

Аэропорт Домодедово Россия Вьетнам
17 июня 2024, 10:47
Ряд запрещенных предметов изъяли в ростовоском СИЗО
РИА «Новости»
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Запрещенные предметы изъяли в следственном изоляторе Ростова-на-Дону при обысках после захвата заложников. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

«Ряд запрещенных предметов обнаружили, изъяли», - подчеркнул собеседник агентства.

Источник РИА «Новости» не уточнил, о каких именно запрещенных предметах идет речь.

Следователи и Федеральная служба исполнения наказания продолжают расследовать дело в ростовском СИЗО. Следственные действия не влияют на работу изолятора, он функционирует в штатном режиме.

В СИЗО Ростова-на-Дону арестанты захватили двух сотрудников.

Во время штурма злоумышленников ликвидировали. Работники ведомства не получили серьезных травм, одному из них потребовалась медицинская помощь.

Известно, что у преступников были с собой флаг «Исламского государства»* и головные повязки. Их передали заключенным под видом полотенец.

* запрещенная в России террористическая организация

ФСИН СИЗО

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