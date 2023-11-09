09 ноября 2023, 15:17

Судебный отказ ареста участницы Pussy Riot Толоконниковой обжаловали

РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы не согласилась с решением Бабушкинского районного суда, отказавшего выдать санкцию на заочный арест участницы и основательницы творческого коллектива Pussy Riot Надежды Толоконниковой*. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, надзорное ведомство подало апелляцию для пересмотра этого решения.

Уголовное дело в отношении артистки возбудили за публичные действия, оскорбившие чувства верующих. Но никаких подробностей о самом преступлении нет. В марте Толоконникову* уже объявили в розыск.

Следователи подали ходатайство в Бабушкинский районный суд о заочном аресте фигурантки, но эту просьбу оставили без удовлетворения без объяснения причин. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

«В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства», - заявили в пресс-службе.

Представлявшие интересы Толоконниковой* юристы отмечали, что их подзащитная уже несколько лет живет в США.

Группа Pussy Riot прославилась в 2012 году после проведения акции под названием «панк-молебен» в московском храме Христа Спасителя. Участниц перформанса, в числе которых была Толоконникова*, приговорили к двум годам лишения свободы. После одной из девушек изменили наказание на условное. Полный срок осужденные не отсидели и вышли по амнистии в декабре 2013 года.

*Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.

Суд Прокуратура РФ
09 ноября 2023, 13:41
Россиянина задержали за отправку денег иностранным террористам
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Перечислявшего деньги иностранным террористическим группировкам жителя Челябинска задержали сотрудники областного и московского управлений ФСБ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчине предъявили обвинение в содействии террористической деятельности.

По данным следствия, задержанный в 2022 и 2023 годах перечислял деньги группировкам «Исламское государство»*, «Хайят Тахрир аш-Шам»* и «Катиба таухид валь-Джихад»*.

Судя по опубликованным кадрам, задержали мужчину на подземном паркинге одного из жилых комплексов Челябинска.

По данному факту следователи завели уголовное дело о содействии террористической деятельности. Задержанному предъявили обвинение. Суд по ходатайству следователя отправил челябинца в следственный изолятор.

Сотрудники силовых ведомств продолжили расследование и сейчас проверяют причастность задержанного к другим преступлениям.

Ранее стало известно, что лидер подмосковной ячейки «Исламского государства»* Орифжон Сатторов отправился в тюрьму на восемь лет для отбытия первой части своего наказания в 22 года. Остаток срока он проведет в колонии строгого режима.

Осужденный известен как главарь группировки, нападавшей на машины инкассаторов в Москве и Московской области. Из похищенных 100 миллионов рублей часть средств он отправлял своим кураторам в Сирию.

*«Исламское государство», «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Катиба таухид валь-Джихад» - запрещенные в России террористические организации.

Терроризм ФСБ Россия
09 ноября 2023, 13:22
Новое обвинение предъявили москвичу, угрожавшему жене военкора Коца
РИА «Новости»
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Главное следственное управление СК России по Москве предъявило новое обвинение 28-летнему мужчине в неприкосновенности частной жизни по части первой статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленник задержан, передали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, мужчина собирал информацию о военном корреспонденте Александре Коце. На протяжении трех дней, с 4 по 7 ноября, он следил за его семьей, а потом проник в дом. Злоумышленник обманным путем пытался выяснить у жены военкора данные о профессиональной деятельности супруга. Всю информацию, которую ему удалось достать, он направил соучастнику в Telegram.

Известно, что сначала против злоумышленника возбудили дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

В квартире злоумышленника провели обыск. Он признал свою вину в ходе допроса. В ближайшее время дело передадут в Бутырский межрайоный суд для избрания ему меры наказания.

Военкор Александр Коц подчеркнул, что угрозы он и вся его семья получали и раньше. Супруге и дочери писали в соцсетях, звонили по телефону. Данную ситуацию журналист отказался комментировать.

Уголовное дело Журналистика Следственный комитет России Москва 2023
09 ноября 2023, 12:46
«Ничего не помнит». Муж пострадавшей в Люберцах от мужчины с мачете рассказал о ее самочувствии
РИА «Новости»
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Мужчина с мачете в Люберцах напал на женщину с подростком. Ее госпитализировали с травмами плеча и головы, сына спасли прохожие. Муж потерпевшей сказал «360», что супруга не смогла вспомнить обстоятельства нападения.

Женщине обработали рану плеча и оставили в больнице. По словам супруга, она получила не широкий, но глубокий порез. Кроме того, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы и «вмятину».

«Пока более подробно обследуют, вчера зашили руку. У нее, помимо ножевого ранения, и голова пробита. Одновременно перелом и пробита. Эта травма и вызывает у нас [беспокойство]», - сказал он.

Сын физически не пострадал, но стал свидетелем случившегося. Мужчина сказал, что очевидцы увели его в сторону и этим спасли. Обстоятельства нападения, по его словам, до сих пор неясны. Известно только, что жена вела ребенка из школы и встретила вооруженного человека. Неизвестно даже, с какой стороны он подошел - прямо или со спины.

«Она забрала ребенка из школы и шла домой, мы рядом живем. И все это произошло. То есть вот прямо, наверное, как-то из ниоткуда. <…> Не очень понятна эта история, а она ничего не помнит», - заявил ее муж.

Нападение произошло 8 ноября. Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений. Задержание вооруженного мачете мужчины сняли на видео.

Очевидцы рассказали, что сначала он устроил скандал в МФЦ , а потом убежал в сторону школы и стал резать всех подряд. Схватить дебошира сотрудникам Росгвардии помог случайный водитель. Он рассказал «360», что специально сбил его с ног.

Уголовное дело Люберцы
09 ноября 2023, 12:13
Член банды Гагиева оказался причастен к еще трем эпизодам убийств
РИА «Новости»
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Следователи установили дополнительные эпизоды преступной деятельности Александра Джуссоева, входившего в банду Аслана Гагиева. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В 2011 году Джуссоева судили за совершение в составе организованной группы убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и еще семи человек. Верховный суд Северной Осетии - Алании приговорил его к 19 годам и восьми месяцам лишения свободы.

В ходе дальнейшего расследования дела благодаря новым появившимся доказательствам следователи установили, что Джуссоев причастен еще к трем эпизодам убийств.

По версии следствия, обвиняемый был членом преступного сообщества под руководством Гагиева , а также входящей в его состав банды.

С декабря 2007-го по февраль 2008 года он принял участие в совершении особо тяжких преступлений, выполняя поручения Гагиева. Речь идет об убийствах Артура Бекмурзова, Элгуджи Дзукаева, Бориса Тулатова и Лаши Авлохашвили, уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следствие сформировало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в отношении Джуссоева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СК РФ

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