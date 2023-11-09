Судебный отказ ареста участницы Pussy Riot Толоконниковой обжаловали

Уголовное дело в отношении артистки возбудили за публичные действия, оскорбившие чувства верующих. Но никаких подробностей о самом преступлении нет. В марте Толоконникову* уже объявили в розыск.

Следователи подали ходатайство в Бабушкинский районный суд о заочном аресте фигурантки, но эту просьбу оставили без удовлетворения без объяснения причин. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

«В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства», - заявили в пресс-службе.

Представлявшие интересы Толоконниковой* юристы отмечали, что их подзащитная уже несколько лет живет в США.

Группа Pussy Riot прославилась в 2012 году после проведения акции под названием «панк-молебен» в московском храме Христа Спасителя. Участниц перформанса, в числе которых была Толоконникова*, приговорили к двум годам лишения свободы. После одной из девушек изменили наказание на условное. Полный срок осужденные не отсидели и вышли по амнистии в декабре 2013 года.

*Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.