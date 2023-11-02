02 ноября 2023, 01:26

Судебного пристава застрелили в Рязани в его профессиональный праздник

РИА «Новости»
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В Рязани застрелили начальника отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергея Калужского. Убийство произошло в микрорайоне Недостоево, об этом сообщило региональное отделение издания kp.ru.

По данным газеты, неизвестный в маске в районе 19:00 выстрелил из автомата в судебного пристава и скрылся. Свидетели отмечают, что одна из пуль попала мужчине в голову.

Сейчас в микрорайоне Недостоево полиция развернула масштабное оцепление, по периметру которого патрулируют сотрудники ППС и кинологи. На месте убийства работают криминалисты. Следователям предстоит выяснить мотивы убийства, это может быть как личный конфликт, так и профессиональная деятельность Калужского.

Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. Издание отмечает тот факт, что убийство произошло в День судебного пристава.

День судебного пристава отмечают в России 1 ноября. Институт судебных приставов берет свое начало с 1864 года, когда император Александр II утвердил судопроизводственную реформу.

Убийства Стрельба Полиция
01 ноября 2023, 23:19
Появилось видео задержания экс-футболиста Бугаева с наркотиками
unsplash.com
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В Сети появились кадры задержания 42-летнего москвича, бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. Видео обнародовало Министерство внутренних дел РФ.

На ролике видно, как в ходе досмотра правоохранители изъяли у спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.

Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, заявили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Правоохранители считают, что задержанный намеревался сбыть наркотик в Сочи.

Адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко при этом заверила, что во время задержания у ее подзащитного не было при себе запрещенных веществ. Бугаев также не оказывал сопротивления полицейским, а напротив шел на контакт с ними. Сейчас спортсмен находится под административным арестом, рассказала сторона защиты.

Наркотики Спортсмены МВД РФ
01 ноября 2023, 20:21
Актера из «Глухаря» заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область
pxhere.com
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего актера «Театра Луны» Кирилла Канахина. Его подозревают в организации нападений на села в Брянской области, сообщил ТАСС.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что обвиняемого объявили в розыск по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Вменяемая актеру из «Глухаря» статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

После начала СВО Канахин уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. Диверсанты 2 марта 2023 года проникли в приграничный район Брянской области. В результате нападения ДРГ пострадал ребенок 2012 год рождения.

ФСБ России ранее сделала официальное предупреждение жителю Москвы за попытку спонсирования РДК*.

Мужчина покупал товары с символикой организации, считая, что средства пойдут на ее финансирование.

* Запрещенная в России организация, организатор которой внесен в список террористов и экстремистов.

Суд Украина
01 ноября 2023, 19:10
Наркотиков не имел, сопротивления не оказывал. Адвокат — о задержании футболиста Бугаева
pxhere.com
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Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева заподозрили в покушении на сбыт крупной партии запрещенных веществ в Краснодаре. Адвокат спортсмена Екатерина Макличенко рассказала «360» подробности его задержания.

Обвинение еще не предъявили На сегодняшний день подзащитному не предъявили никакого обвинения. Он находится под административным арестом на срок до семи суток, объяснила адвокат. По ее словам, дело против экс-футболиста возбудят, предположительно, завтра.

«Нет постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела и нет постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. Все, что есть на сегодняшний день, это постановление о применении меры административного принуждения», - подчеркнула Макличенко.

При задержании не понимал, что происходит Она рассказала, что во время задержания ее подзащитный не имел при себе наркотиков. Кроме того, он не оказывал сопротивления сотрудникам полиции, а, наоборот, шел на контакт с правоохранителями. При этом спортсмену дали бумаги на подписание, в которые он не вчитывался. Что именно подписал футболист - стороне защите еще предстоит выяснить. Макличенко объяснила, что в Краснодаре Бугаев работал таксистом и принимал заказы на дальние расстояния.

«У него при себе наркотиков не было. Никто ничего сбывать не собирался, тем более 500 граммов мефедрона в особо крупном размере, и никакого сопротивления при задержании не оказывал.<…> Он был в таком состоянии, что не мог вообще понять, что с ним происходит», - подчеркнула собеседница «360».

Днем 1 ноября стало известно, что сотрудники отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков остановили в Краснодаре прохожего, чье поведение показалось им подозрительным. Они проверили документы мужчины и провели досмотр, в ходе которого у него в кармане нашли сверток с порошкообразным веществом.

Наркотики Спортсмены
01 ноября 2023, 19:03
Почти три килограмма наркотиков изъяли у иностранцев в Москве
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Во время полицейской операции в Москве изъяли около 2,5 килограммов героина и метадона, приготовленных к сбыту тремя иностранцами. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, троих мужчин с иностранным гражданством в возрасте от 29 до 31 года, которые занимались фасовкой запрещенных веществ, задержали по месту временного проживания на Зеленодольской улице. Они готовили наркотики для распространения.

В МВД уточнили, что участники группы имели определенные роли: один оборудовал тайник, другой фотографировал его, а третий охранял сообщников. Однако оперативники смогли предотвратить их незаконную деятельность. В настоящее время подозреваемых заключили под стражу.

Ранее Росгвардия задержала женщину за незаконное хранение наркотиков в Пушкино. У нее обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Наркотики Преступления Москва 2023

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