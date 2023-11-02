Судебного пристава застрелили в Рязани в его профессиональный праздник

По данным газеты, неизвестный в маске в районе 19:00 выстрелил из автомата в судебного пристава и скрылся. Свидетели отмечают, что одна из пуль попала мужчине в голову.

Сейчас в микрорайоне Недостоево полиция развернула масштабное оцепление, по периметру которого патрулируют сотрудники ППС и кинологи. На месте убийства работают криминалисты. Следователям предстоит выяснить мотивы убийства, это может быть как личный конфликт, так и профессиональная деятельность Калужского.

Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. Издание отмечает тот факт, что убийство произошло в День судебного пристава.

День судебного пристава отмечают в России 1 ноября. Институт судебных приставов берет свое начало с 1864 года, когда император Александр II утвердил судопроизводственную реформу.