По информации канала, младший судебный пристав выехал на «Ладе» из отделения ФССП в Валуйках днем 24 января. Домой с работы он не вернулся, на связь с родными не вышел. Семья обратилась в полицию.

Тело обнаружили 25 января рядом с автомобилем в районе села Шелаево, на расстоянии 14 километров от места работы пристава. Возле него были телефон, табельное оружие и две гильзы. По предварительным данным, следователи нашли на машине отпечатки пальцев, которые могли принадлежать другому человеку.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в машине нашли мертвым 58-летнего российского актера кино и сериалов Алексея Сдобнова. Он не доехал домой в ночь на 13 января. Как оказалось, у актера были проблемы с сердцем.