Суд заочно арестовал организатора смертельной экскурсии по коллекторам в Москве
Басманный суд Москвы заочно вынес решение об аресте генерального директора ООО «Авангард» Александра Лазовского. Его обвинили в организации нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинная, во время которой погибло несколько человек. Информация об этом появилась на сайте суда.
Предположительно, Лазовский скрылся за границей. Его объявили в международный розыск.
Ранее по этому делу арестовали двух других организаторов экскурсии - директора компании «Спутник» Александра Кима и диггера Никиту Дубаса.
Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки проходила 20 августа и включала в себя восьмерых участников - диггера и семерых экскурсантов. Из-за повышения уровня воды во время дождя все они погибли.
Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приведшее к смерти двух и более лиц вследствие неосторожности. Наказание составит до десяти лет лишения свободы.
Обозреватель «360» Михаил Ракитский подробно рассказал о том, что произошло на экскурсии в московском коллекторе.