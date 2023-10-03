Суд заочно арестовал экс-работника СК Москвы по делу о взятке

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«Суд постановил избрать в отношении Губина Д. Ю. меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции», - сказано в сообщении.

Губина заочно обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки размером 7,3 миллиарда рублей от хакерской группы Infraud Organization.

Ранее в Клину руководителя центра проведения торгов обвинили в превышении должностных полномочий. Также выдвинули обвинения против регистратора отделения Росреестра в получении взятки в значительном размере. Как выяснило следствие, директор в период с 2017 по 2021 год создавал особенные условия для конкретных юридических лиц с целью быстрого исполнения программы по обеспечению детей-сирот жильем. В то же время регистратор за вознаграждение сокращал время перехода права собственности на приобретаемую недвижимость.