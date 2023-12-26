Суд заочно арестовал экс-адвоката Фургала за покушение на мошенничество

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«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Довгия на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории России», - рассказали агентству в суде.

Довгия обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, мошенничество». Довгий находится в международном розыске.

В середине ноября Московский областной суд признал законным приговор Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Жалобу защиты оставили без удовлетворения.