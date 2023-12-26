26 декабря 2023, 20:33

Суд заочно арестовал экс-адвоката Фургала за покушение на мошенничество

РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Довгия, бывшего адвоката экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Против него выдвинули обвинения в попытке мошенничества, сообщило РИА «Новости».

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Довгия на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории России», - рассказали агентству в суде.

Довгия обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, мошенничество». Довгий находится в международном розыске.

В середине ноября Московский областной суд признал законным приговор Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Жалобу защиты оставили без удовлетворения.

Задержания Суд Преступления Мошенничество Россия
26 декабря 2023, 19:33
Двое иностранцев в Набережных Челнах убили и расчленили женщину
Телеканал «360»
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Двое иностранцев убили и расчленили жительницу Набережных Челнов. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении «360».

На кадрах видно, как двое мужчин зашли в лифт с большим синим пакетом и спортивной сумкой. Другая камера засняла злоумышленников на улице. По данным источника «360», один из предполагаемых убийц успел покинуть Россию.


Telegram-канал Mash сообщал, что иностранцы расчленили мать участника спецоперации. Женщина рассказала сыну, что решила развестись с мужем, так как влюбилась в уроженца средней Азии. Вскоре родственнику дали отпуск, и он поехал к матери, но встретили его брат и отец. Члены семьи стали разыскивать женщину и обратились в полицию. По камерам правоохранители засекли двух неизвестных со странными пакетами.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались возлюбленный матери и его 27-летний брат. По информации издания, они расправились с женщиной и избавились от трупа по частям. Затем иностранцы ограбили квартиру.

Накануне в Московской области вынесли приговор по делу об убийстве человека ради хищения его квартиры. Двум обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы.

Убийства Женщины Россия Полиция
26 декабря 2023, 14:04
«Бред и глупости». Сестра актера из «Слова пацана» — о его возможной вине в убийстве
Пресс-служба МВД
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Актер Сергей Базанов, сыгравший Демида в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», не совершал никаких преступлений. Об этом «360» заявила его сестра.

Базанова задержали по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве в 2011 году. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила , что на бизнесмена напали в Большом Полуярославском переулке столицы. У него попытались отобрать кейс с иностранной валютой.

«Бизнесмен оказал сопротивление, после чего фигуранты несколько раз выстрелили в него, забрали 900 тысяч долларов США и скрылись. Потерпевший был госпитализирован в медицинскую организацию, где от полученных ранений скончался», - уточнила представитель МВД.

По предварительным данным, в преступную группу входили не менее пяти человек. Правоохранители установили и задержали двоих подозреваемых, одним из них оказался Базанов.

Комментируя эту новость, сестра актера заявила «360», что он не причастен ни к какому преступлению. Женщина отметила, что обладает более точной информацией, чем СМИ.

«Я со своим братом нахожусь 24/7, у нас есть адвокат. Все, что вы читаете в Telegram-каналах, каких-то непонятных статьях, в желтой прессе - все это бред. <…> Все, что там написано, это глупости», - подчеркнула собеседница «360».

Сергей Базанов отказался признавать вину в убийстве 12-летней давности. Второй подозреваемый тоже заявил о непричастности к этому преступлению.

Сериалы Преступления Актеры
26 декабря 2023, 13:10
Актер из «Слова пацана» Сергей Базанов не признал вину в убийстве
Freepik
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Актер Сергей Базанов, сыгравший роль Демида в сериале «Слово пацана», и его подельник не признали вину в убийстве предпринимателя, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета Москвы.

По данным ведомства, в ноябре 2011 года группа преступников напала на человека в Большом Полуярославском переулке. Мужчина попытался дать им отпор. В результате преступники выстрелили в него не менее трех раз и отобрали 900 тысяч долларов. От полученных ранений жертва нападения скончалась в больнице спустя несколько дней.

Следователям удалось подтвердить причастность двух мужчин к совершению этого преступления с помощью экспертиз и работы со свидетелями. Однако они не признали свою вину.

Подозреваемых заключили под стражу. Базанов будет находиться под арестом в течение двух месяцев.

Убийства Преступления Кино Следственный комитет России Москва 2023
26 декабря 2023, 10:24
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в госизмене
РИА «Новости»
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Силовики задержали жителя Подмосковья по подозрению в госизмене. Мужчину обвинили в сборе и передаче украинской организации информации о военных объектах и промышленных предприятиях на территории России, сообщило РИА «Новости».

В операции по поимке возможного шпиона участвовали УФСБ России по Чувашии и управление «К» четвертой службы ФСБ России. Уроженец Московской области разделял взгляды украинской националистической организации и, по версии следствия, передавал ей важные для безопасности России сведения - о предприятиях Подмосковья и Калужской области, объектах Минобороны.

Мужчину также обвинили в спонсировании украинских бойцов. Следователи выяснили, что с января по декабрь 2023 года он переводил им деньги. Возбудили уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Подозреваемого задержали.

Жителя Комсомольска-на-Амуре за госизмену приговорили к 9,5 года колонии строгого режима. Он собирался передать украинским спецслужбам информацию о военных объектах.

Уголовное дело Шпионаж ФСБ

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