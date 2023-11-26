Суд закрыл дело об оставлении воинской части после смерти мобилизованного

Акуренко призвали на службу прошлой осенью в рамках частичной мобилизации. В январе этого года он не вернулся в воинскую часть. Мужчина уклонялся от службы до 20 марта.

Во время судебного разбирательства выяснили, что Акуренко скончался 11 августа. Свидетельство о смерти мобилизованного выдали спустя четыре дня. Суд не пояснил, по какой причине и при каких обстоятельствах он ушел из жизни.

В судебном постановлении отметили только, что дело прекращено из-за смерти мобилизованного. Ходатайство подала адвокат Акуренко, государственный обвинитель его поддержал.

Ранее мобилизованный военнослужащий из Бурятии купил справку о своей смерти , чтобы избежать возвращения в зону проведения специальной военной операции. Он не вернулся на службу из отпуска, скрывался у родных. Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.