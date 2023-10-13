Суд заключил под стражу участника драки у ТЦ «Афимолл Сити» в Москве

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Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 11 декабря 2023 года», - сообщили в суде.

Несколько мужчин подрались у столичного торгового цента «Афимолл Сити» во вторник, 10 октября. После словесной перепалки один из ее участников ударил двух мужчин, после чего те упали на асфальт. Один из пострадавших умер на месте от полученных травм. Позже МВД России опубликовало видео задержания подозреваемого. Правоохранители поймали злоумышленника в течение двух часов.

В столичной прокуратуре сообщили, что в отношении нанесшего удары мужчины возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.