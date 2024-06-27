Суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о пожаре во Фрязине

Фомина задержали 26 июня. Мужчину обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть нескольких человек. Многоэтажное здание передали в ведение «Исприн» в 2021 году на время процедуры банкротства после смерти собственника-должника.

По версии следствия, помещения сдали в аренду , не обеспечив безопасность электропроводки. В результате в здании произошел пожар, в котором погибли шесть человек. Возгорание возникло на пятом этаже, огонь быстро распространился. Потушить пожар смогли лишь на второй день.