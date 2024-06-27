27 июня 2024, 17:59

Суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о пожаре во Фрязине

Телеканал «360»
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Щелковский суд арестовал генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина, который является обвиняемым по делу о пожаре во Фрязине, на один месяц и 28 дней. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Фомина задержали 26 июня. Мужчину обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть нескольких человек. Многоэтажное здание передали в ведение «Исприн» в 2021 году на время процедуры банкротства после смерти собственника-должника.

По версии следствия, помещения сдали в аренду , не обеспечив безопасность электропроводки. В результате в здании произошел пожар, в котором погибли шесть человек. Возгорание возникло на пятом этаже, огонь быстро распространился. Потушить пожар смогли лишь на второй день.

Пожары Суд Приговоры Фрязино
27 июня 2024, 16:48
Фигуранта дела о пожаре во Фрязине доставили в зал Щелковского суда
Телеканал «360»
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В Щелковский суд по делу о пожаре во Фрязине доставили заместителя генерального директора ООО «Исприри» Юрия Фомина. Видео из зала появилось в распоряжении 360.ru.

Фигуранту 27 июня вынесут меру пресечения.

Накануне стало известно о задержании замгендиректора ООО «Исприри» и представителя собственника здания во Фрязине. Им вменили оказание небезопасных услуг , которые повлекли смерть нескольких человек. В загоревшемся здании не следили за техническим состоянием электропроводки, из-за чего мог начаться пожар.

Пожар во Фрязине потушили на второй день , но к вечеру в здании воспламенились тлевшие очаги пожара.

Пожары Суд Видео Фрязино
27 июня 2024, 15:06
Чемодан с телом мужчины нашли в Приморье
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В Надеждинском районе на берегу реки Вторая Речка обнаружили чемодан с телом мужчины. Пресс-служба прокуратуры Приморского края показала находку.

В Надеждинском районе на берегу реки Вторая Речка обнаружили чемодан с телом мужчины.

Пресс-служба прокуратуры Приморского края показала находку.

На черный чемодан наткнулись жители поселка Казармы 25-й километр. В нем вместо вещей лежало тело мужчины с пакетом на голове. Они вызвали полицию. С помощью спецтехники находку перенесли на берег, его осмотрели специалисты.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство», сообщил Следком Приморья. Личность покойного неизвестна, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.

В Красноярском крае задержали женщину. Ее заподозрили в нападении с топором на собственных детей. Младшая дочь скончалась, старшую госпитализировали. Супруг заявил 360.ru, что она любила детей и не проявляла агрессии.

Уголовное дело Убийства Прокуратура РФ Приморье
27 июня 2024, 13:46
Жителя Крыма признали виновным по делу о государственной измене
РИА «Новости»
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Верховный суд Крыма признал жителя Сакского района виновным в госизмене и приговорил его к 12 годам колонии. Об этом сообщил «Коммерсант».

Заседание проходило в закрытом режиме. По информации издания, крымчанина задержали в декабре 2023 года в Псковской области. Мужчина снимал на камеру военную технику и позиции подразделений ВС России, чтобы передать эту информацию другому государству. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее учителя рисования из Липецка приговорили к 20 годам колонии. Россиянин переводил деньги ВСУ в виде криптовалюты и покупал для них вооружение. Суд признал его виновным в госизмене и содействии террористической деятельности.

Уголовное дело Суд Военные Крым Россия
27 июня 2024, 02:44
Сторонник Навального сядет в тюрьму на 16 лет за жестокое убийство подростка
Freepik
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Сторонника Алексея Навального Георгия Щербаченко приговорили к 16 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков и жестокое убийство 16-летней девушки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В январе 2021 года в Рязани пропала несовершеннолетняя Екатерина Муравьева 2005 года рождения. Оперативники установили, что убил девушку наркозависимый студент рязанского строительного колледжа Георгий Щербаченко», - сказано в публикации.

Следователи выяснили, что мужчина расчленил девушку после того, как убил. Он выбросил части ее тела в мусорные баки. По данным источника агентства, мотивом преступления стало то, что злоумышленник заподозрил жертву в хищении у него наркотиков. Таким жестоким образом он решил наказать несовершеннолетнюю.

Источник добавил, что у обвиняемого украинские корни, он активно поддерживал Навального и ходил на акции протеста в его честь.

Ранее жительница Балашихи убила отца , расчленила тело и спрятала останки в холодильнике. Женщина расправилась с родственником после ссоры.

Наркотики Убийства Преступления Мужчины

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