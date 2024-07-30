30 июля 2024, 20:31

Суд забрал передал государству имущество бывшего сотрудника СК и его семьи

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Хорошевский суд Москвы передал в собственность государства более 26 миллионов рублей и недвижимость, принадлежащие бывшему сотруднику центрального главка С К Александру Кирееву и его родителям. Бывший высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщил «Коммерсант».

В доход государства кроме денег и недвижимости также перешли три помещения и четыре места для парковки автомобилей, по которым адвокаты Киреева не смогли доказать законность владения.

По словам представителя Генпрокуратуры, обвиняемый не декларировал свои доходы и скрывал зарегистрированное на родителей имущество.

Киреева обвинили в серии из 17 преступлений, среди которых оказалось получение взяток. В Следственном комитете он занимался служебными проверками своих коллег, от которых получал средства, на которые покупал недвижимость и записывал их на родителей.

Активами силовика Генеральная прокуратура заинтересовалась в рамках расследования уголовного дела против бывшего заместителя руководителя управления отдела служебных проверок отдела кадров СК, который проходил в качестве основного фигуранта по так называемому «делу решальщиков», связанного с арестами и вымогательствами выкупа у владельцев компании Merlion.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы отправил под стражу еще трех фигурантов дела Merlion, куда вошли экс-руководителя Хорошевского отдела столичного главка С К Рустама Юсупова, бывшего глауа Следственного управления по Северо-Западному округу Сергея Ромодановского и его заместителя Андрея Жерютина.

Уголовное дело Суд Коррупция Недвижимость Москва
30 июля 2024, 18:19
«За что так с крохой?». Женщина насмерть забила новорожденного сына под Красноярском
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подозреваемая в расправе над новорожденным сыном жительница Красноярского края ранее находилась на учете психиатра и злоупотребляла алкоголем. Об этом 360.ru сообщила ее сестра Ольга.

Следственный комитет по региону на официальном сайте сообщил о задержании женщины в городе Уяр Уярского района по подозрению в причинении смертельных травм своему ребенку. Судебно-медицинская экспертиза установила, что четырехмесячный мальчик умер в результате насильственных действий.

«Своего старшего она растила нормально. За что так с крохой? У меня в голове это не укладывается. Она раньше стояла на учете у психиатра, не знаю, снялась или нет», - поделилась Ольга.

Собеседница 360.ru уточнила, что ранее ее родственница злоупотребляла алкоголем.

«Не знаю, что с ней произошло. Она так сына ждала, плакала. Может быть алкоголический психоз, что ли. Не представляю, что в голове щелкнуло, не понимаю просто», - добавила женщина.

Следователи выяснили, что подозреваемая ударила ребенка головой о деревянный подлокотник дивана. Новорожденный получил черепно-мозговую травму и скончался. Против матери завело дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Ранее жительница Курагина убила топором трехлетнюю дочь из мести мужу.

Дети Следственный комитет России
30 июля 2024, 14:27
Россиянин пытался вывезти в Каир ценные бивни атлантического моржа
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Коллекционер пытался вывезти из России в Египет купленные на блошином рынке и незадекларированные бивни редкого атлантического моржа. Таможенники в аэропорту Домодедово изъяли дериваты. Пассажиру грозит до пяти лет тюрьмы, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Бивни нашли в багаже 48-летнего россиянина, который собирался улететь в Каир. Мужчина заявил, что купил 11 полуметровых резцов на блошином рынке и собирался сделать из них ножки для кровати. При этом он не имел никаких разрешительных документов на вывоз дериватов.

Бивни изъяли. Специалисты Государственного Дарвиновского музея признали в них клыки атлантического моржа, внесенного в Красную книгу России. Они представляют культурную ценность.

Против пассажира могут возбудить дело о контрабанде культурных ценностей. Фигура Ранее в Шереметьеве остановили двух россиянок , которые транзитом через Китай летели в Таиланд с 500 незадекларированными украшениями. Они утверждали, что камни и ювелирные заготовки не имели ценности.

Авиация Таможня Аэропорт Домодедово Животные
30 июля 2024, 10:58
Труп с порезанной головой нашли после пожара в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины с явными признаками насильственной смерти после пожара в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника издания, пожар в жилом доме на Октябрьской набережной произошел накануне ночью. Огонь охватил 17 квадратных метров в двухкомнатной квартире. После ликвидации возгорания на кухне нашли тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями головы, подключичной области и шеи.

Около пяти утра правоохранители задержали недалеко от места происшествия 42-летнего местного жителя. Силовики установили, что вместе с погибшим он распивал алкоголь и ранил его ножом во время ссоры.

Ранее в квартире на улице Академика Семенова в Москве обнаружили тела двоих людей. С жалобой на подозрительный запах в полицию обратились соседи.

Санкт-Петербург Убийства МЧС РФ
30 июля 2024, 10:42
Ограбление пенсионера в лифте дома в Перми попало на видео. Преступника уже задержали
Читайте нас в: Google Новости
В Перми неизвестный мужчина напал на пенсионера в лифте, избил и отобрал пакеты с продуктами. Запись нападения оказалась в распоряжении 360.ru.

На кадрах с камеры наблюдения можно увидеть, как пенсионер с трудом поднимается по лестнице, и его догоняет неизвестный мужчина в черном.

Перед лифтом злоумышленник пытается выхватить пакеты с продуктами, старик сопротивляется, и тогда преступник бьет его по лицу.

Когда пенсионер упал, тот еще несколько раз ударил его ногами, после чего, забрав часть продуктов, ушел в сторону выхода из подъезда. По информации источника 360.ru, нападавшего задержали.

В феврале таксист в Москве напал на пассажира , избил его дубинкой, отобрал сумку и телефон.

Пермь Пенсионеры

Новости по теме