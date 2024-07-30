Суд забрал передал государству имущество бывшего сотрудника СК и его семьи

В доход государства кроме денег и недвижимости также перешли три помещения и четыре места для парковки автомобилей, по которым адвокаты Киреева не смогли доказать законность владения.

По словам представителя Генпрокуратуры, обвиняемый не декларировал свои доходы и скрывал зарегистрированное на родителей имущество.

Киреева обвинили в серии из 17 преступлений, среди которых оказалось получение взяток. В Следственном комитете он занимался служебными проверками своих коллег, от которых получал средства, на которые покупал недвижимость и записывал их на родителей.

Активами силовика Генеральная прокуратура заинтересовалась в рамках расследования уголовного дела против бывшего заместителя руководителя управления отдела служебных проверок отдела кадров СК, который проходил в качестве основного фигуранта по так называемому «делу решальщиков», связанного с арестами и вымогательствами выкупа у владельцев компании Merlion.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы отправил под стражу еще трех фигурантов дела Merlion, куда вошли экс-руководителя Хорошевского отдела столичного главка С К Рустама Юсупова, бывшего глауа Следственного управления по Северо-Западному округу Сергея Ромодановского и его заместителя Андрея Жерютина.