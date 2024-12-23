Суд вынес приговоры еще 8 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

На скамье подсудимых оказались восемь обвиняемых - Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Магомед Ирбейнов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омолаев, Мухомадрасул Шахбаев и Курбан Ибрагимов. Всех их признали виновными. Ибрагимова приговорили к восьми годам колонии общего режима, остальных - к семи.

Суд установил, что подсудимые в октябре прошлого года участвовали в массовых беспорядках на территории аэропорта. Причиной митинга стало прибытие из Тель-Авива самолета с находящимися на борту израильтянами.

Ранее вынесли приговор другим шестерым участникам массовых беспорядков в воздушной гавани. Они получили от 4,5 до восьми лет в колониях общего режима.