17 января 2024, 18:41

Суд вынес приговор москвичу за убийство бывшей жены

РИА «Новости»
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Суд приговорил 42-летнего жителя Москвы к семи годам и восьми месяцам лишения свободы за убийство бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина на почве ревности и неприязни к бывшей супруге, с которой он развелся около пяти лет назад, неоднократно писал в соцсетях родственникам и общим знакомым, что собирается убить женщину.

Так, 28 июля 2023 года злоумышленник находился недалеко от места работы экс-супруги. Когда она вышла из здания, мужчина подбежал к ней и нанес удар ножом в сердце, а затем ударил кулаком в шею. После того, как женщина упала, он дважды пнул ее ногой по голове.

Его попытались остановить очевидцы преступления, но это не помогло - от полученных ранений женщина скончалась на месте. Позже правоохранители задержали мужчину.

«По приговору суда отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в ведомстве.

Ранее суд вынес приговор петербуржцу , убившему годовалую дочь и сожительницу.

Убийства Суд Москва
17 января 2024, 19:12
Тело загадочно погибшей 16-летней школьницы эксгумировали на Урале
Global Look Press
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Свердловские следователи эксгумировали тело 16-летней девушки, которую нашли мертвой в лесополосе Каменска-Уральского в августе. Об этом сообщил портал E1.RU.

По данным источника, тело решили эксгумировать, чтобы провести еще одну экспертизу. Процедуру провели в первых числах декабря и повторно захоронили погибшую четвертого числа.

Мертвую девушку обнаружили в овраге в лесополосе поздно вечером 9 августа. Перед смертью она оставила пост в соцсетях о том, что возвращается домой одна, и просила ее «не убивать и не насиловать».

За два дня до случившегося девушка вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга, куда ездила, чтобы узнать о поступлении в педагогический колледж. Перед исчезновением отправила своему молодому человеку видеосообщение. Погибшую нашли в овраге рядом с лесопосадкой.

По подозрению в убийстве школьницы задержали велосипедиста, который преследовал девушку в день ее смерти. На суде он заявил, что взял документы и телефон погибшей и ушел.

Урал Убийства Суд Екатеринбург
17 января 2024, 17:39
Избившую прохожую звезду «Пацанок» приговорили к реальному сроку
РИА «Новости»
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Срок в колонии получила участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая (настоящая фамилия Тихомирова) за избиение незнакомой девушки на остановке. Об этом со ссылкой на решение московского суда сообщил Telegram-канал Mash.

По решению суда героиня реалити-шоу отправится в колонию на срок 1,3 года и выплатит пострадавшей 300 тысяч рублей морального вреда.

Тихая напала на девушку на автобусной остановке в Москве осенью 2022 года. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом глазницы и нарушение чувствительности лица без возможности восстановления.

Против участницы реалити-шоу возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

По данным портала мировых судей Москвы , до суда дело дошло только в октябре 2023 года. Заседания постоянно откладывались. В качестве основания указаны «иные причины». Рассмотрение дела прошло 17 января, в этот же день суд вынес приговор.

По данным Mash, подсудимая попросила назначить ей условное наказание, так как она одна воспитывает девятилетнюю дочь. Но судья учел, что девушку уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и убийство, и приговорил к реальному сроку.

Уголовное дело Суд Телевидение Москва
17 января 2024, 17:02
Иностранный студент пострадал от рук банды подростков в Белгороде
РИА «Новости»
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Студент-иностранец пострадал при падении банды подростков в Белгороде, снимавших скандальные видео на улицах города. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пострадавший от незаконных действий - студент-иностранец - допрошен в качестве потерпевшего», - указала она.

Волк обратила внимание, что правоохранители уже задержали одного подозреваемого в хулиганстве. Ему предъявили обвинение.

Личности других участников нападений также установили. По данным правоохранителей, они совершили «не менее пяти противоправных деяний». Теперь полиция принимает меры по их розыску и задержанию.

Расследование уголовного дела продолжается. Одному из задержанных в ближайшее время изберут меру пресечения, заключила Волк.

В региональной прокуратуре ранее сообщили о том, что проверят, законно ли получил российское гражданство один из задержанных подростков.

В СК отмечали , что среди участников банды был 17-летний уроженец Азербайджана.

МВД РФ Полиция
17 января 2024, 16:59
Уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Шахтах
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после пожара, который произошел 17 января на заводе в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в одном из цехов ООО «Шахтинский полиэфирный завод» произошел пожар. Сотрудники СК уже начали устанавливать обстоятельства случившегося и приступили к допросам очевидцев. Правоохранители также проверят документы по технике безопасности и охране труда.

Возгорание произошло в цехе по производству наполнителей матрасов и подушек. Огонь распространился на площади до тысячи квадратных метров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пострадали 10 человек. Версия об атаке завода беспилотником не подтвердилась.

Шахты Уголовное дело Пожары

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