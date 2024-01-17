Суд вынес приговор москвичу за убийство бывшей жены

По данным следствия, мужчина на почве ревности и неприязни к бывшей супруге, с которой он развелся около пяти лет назад, неоднократно писал в соцсетях родственникам и общим знакомым, что собирается убить женщину.

Так, 28 июля 2023 года злоумышленник находился недалеко от места работы экс-супруги. Когда она вышла из здания, мужчина подбежал к ней и нанес удар ножом в сердце, а затем ударил кулаком в шею. После того, как женщина упала, он дважды пнул ее ногой по голове.

Его попытались остановить очевидцы преступления, но это не помогло - от полученных ранений женщина скончалась на месте. Позже правоохранители задержали мужчину.

«По приговору суда отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в ведомстве.

Ранее суд вынес приговор петербуржцу , убившему годовалую дочь и сожительницу.