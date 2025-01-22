Суд вынес приговор грабителям, воровавшим деньги и украшения у пьяных москвичей

Речь идет о Ниджате Рзаеве и Батыре Батырове, которые вместе с соучастниками придумали преступную схему. Мужчины на иномарках «колесили» по городу и выискивали пьяных москвичей.

С потенциальными жертвами знакомились, предлагали подвезти. По дороге люди засыпали, а новые знакомые обкрадывали их. Перечисляли деньги с мобильных банков на криптовалютный счет и оформляли кредиты.

Одна из потерпевших рассказала следователям, что ей предложили напиток. В него предварительно подмешали сильнодействующее вещество. Когда жертва выпила, то потеряла сознание. Очнулась уже без своего дорогого телефона и наручных часов.

По данным правоохранителей, злоумышленники надеялись, что обманутые пассажиры не вспомнят, где потеряли вещи. Общий ущерб превысил 15 миллионов рублей.

«Осужденные ошиблись - доказательств, представленных государственным обвинителем, было достаточно, чтобы суд счел доказанными все 15 эпизодов хищений имущества», - заявили в ведомстве.

В итоге Рзаева приговорили к 12 годам тюрьмы, а Батырова - 14,5. Отбывать наказание им придется в колонии строгого режима.