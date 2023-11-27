Суд вынес приговор экс-главе аппарата МЧС за превышение полномочий

Жительницу Новороссийска, отправившуюся в фитнес-клуб, похитили и убили. Муж погибшей Роман Григоренко рассказал «360», что злоумышленников не интересовали машина и личные вещи его супруги. По его словам, ограбление не было мотивом для нападения.

«Видел ее утром, когда она уезжала на тренировку. Перед уходом… Дома я был еще. Машину никто не похищал и не собирался. Машина была неинтересна. Личные вещи тоже, даже были сброшены. Мотивов ограбления нет - от слова совсем. И мотивов убийства тоже не было» - поделился собеседник.

Выяснением причин произошедшего, подчеркнул Роман, займется следствие.

Детали расследования В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что троих подозреваемых в возрасте от 30 до 33 лет задержали. Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Похищение человека» и «Убийство».

По версии следствия, злоумышленники выслеживали жертву. Сначала, 20 ноября, они напали на владельца легковушки возле гаражного кооператива и закрыли его в багажнике, а из машины следили за домом женщины. После преступники отпустили пострадавшего.

Через несколько дней, 24 ноября, подозреваемые напали на владельца другого авто. Они действовали по той же схеме: заперли водителя в багажнике, а машину использовали для слежки. Выследив женщину, подозреваемые напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. В тот же день в лесу один из злоумышленников зарезал женщину, но вместе с соучастниками написал мужу похищенной сообщения с требованием о переводе биткоинов, утверждая, что женщина еще жива.

Что известно о подозреваемых Источник РЕН ТВ , знакомый с ситуацией, рассказал, что среди задержанных оказался боец ММА Карен Троян. Telegram-канал Shot писал, что группа молодых людей промышляла грабежами и разбоем. В день похищения 38-летняя женщина села в свой BMW и поехала на тренировку в спортзал на Пионерской. Когда она перестала выходить на связь, муж-бизнесмен обратился в полицию. Тело погибшей нашли в лесу 26 ноября.

Один из подозреваемых после задержания скончался. По факту его смерти следователи начали доследственную проверку.

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