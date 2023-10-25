Суд в Москве заочно приговорил мужчину за отмывание 358 миллионов рублей
Суд в Москве заочно вынес приговор в отношении Валерия Главацкого по уголовному делу о пособничестве в растрате и отмывании более 424 миллионов рублей. Деньги изначально выделили на разработку и производство лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Как установил суд, фигурант дела совместно с соучастниками с сентября 2010 года по апрель 2013 года получил свыше 424 миллионов рублей, предоставленных государством для разработки лекарств. Роль Главацкого была в создании условий для принятия решений советом директоров коммерческой организации о распределении денег на подконтрольные компании соучастников преступления.
После хищения обвиняемый с одним из соучастников зарегистрировали фирму. Там с ноября 2010 года по апрель 2014 года под видом платежей по сделкам они перечисляли деньги, чтобы отмыть более 358 миллионов рублей.
Суд рассмотрел уголовное дело в отсутствие злоумышленника, которого объявили в международный розыск. В отношении москвича заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Главацкого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Гражданский иск удовлетворили. Арест, наложенный на личные средства и имущество Главацкого, сохранили для обеспечения исполнения приговора в части взыскания.
Ранее бывшего поставщика шапок-ушанок для МВД и Минобороны заочно арестовали в Москве.