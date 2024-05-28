28 мая 2024, 10:25

Суд в Москве вынес приговоры банде черных риелторов, травивших пенсионеров

РИА «Новости»
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В Москве вынесли приговор группе черных риелторов, которые травили пенсионеров сильнодействующими лекарствами ради квартир. О сроках обвиняемых сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что обвиняемый Иван Горб вместе с подельниками совершил убийство «из корыстных побуждений». Его приговорили к пожизненному лишению свободы, а сообщницам дали - от 10 до 16 лет колонии.

По версии следствия, злоумышленники публиковали в интернете объявления для одиноких пенсионеров, предлагая им заключить договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Сообщники разработали схему, по которой они без назначения врача планировали давать пожилым людям сильнодействующие препараты. В результате регулярного употребления этих лекарств престарелые люди должны были умереть раньше времени якобы от естественных причин. После этого преступники освобождались от обременений по договору и могли использовать имущество по своему усмотрению.

Ранее обвинение запросило для криминального авторитета Олега Медведева и его сообщников пожизненный срок заключения. Их обвиняют в тяжких и особо тяжких преступлений - от убийств до вымогательства.

Суд Недвижимость Москва
28 мая 2024, 10:51
Полиция начала поиски браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета на Камчатке
Freepik
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На Камчатке разыскивают браконьеров, которые расстреляли с вертолета медведей в заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Камчатского края.

Там отметили, что вместе с полицией делают все возможное, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Предположительно, разыскиваемые браконьеры взяли в аренду вертолет Ми-8 и с воздуха застрелили трех медведей в природном заказнике «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе. Затем преступники привязали туши животных к вертолету для транспортировки.

«Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - добавили в Минприроды.

На днях в Магаданской области пенсионерка, занимаясь скандинавской ходьбой, встретила медведя. Женщина не растерялась - подняла с земли камни, но бросать их в животное не стала.

Медведи Животные Полиция Камчатка
28 мая 2024, 09:35
Дело американца Блэка начнут рассматривать в суде во Владивостоке 6 июня
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Во Владивостоке 6 июня начнется судебное заседание по дулу американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже. Об этом сообщило РИА «Новости».

По версии следствия, американец обокрал девушку, к которой он приехал в апреле после знакомства в Корее. Полицейские уточнили журналистам, что Блэк признался в преступлении и согласился на сделку со следствием.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранца по двум статьям - об угрозе убийством и краже.

По данным агентства, солдат поссорился с девушкой и схватил ее за шею с такой силой, что она испугалась за свою жизнь. После этого мужчина вытащил из кошелька подруги 10 тысяч рублей.

Дело Блэка передали в Первомайский райсуд, который назначил дату первого открытого заседания на 6 июня.

Сотрудники полиции задержали Блэка в начале мая. Затем суд отправил солдата в изолятор до 2 июля по подозрению в краже.

Суд Военные Кражи Владивосток
28 мая 2024, 09:03
Жители Саратова устроили массовую драку на проспекте Столыпина
РИА «Новости»
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В Саратове правоохранители разыскивают очевидцев массовой драки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции во время мониторинга Сети наткнулись на видеоролики с массовой дракой мужчин на проспекте Столыпина.

Информацию о потасовке официально зарегистрировали в УМВД, началась проверка. Прибывшие на место драки сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.

Представители УМВД обратились к жителям, которые стали свидетелями этой драки, с просьбой позвонить по номеру 102 и помочь следствию.

На днях в Башкирии в кафе произошла массовая драка с участием двух участников СВО. Конфликт возник из-за бытовых разногласий. После случившегося следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Саратов Драки Полиция Избиения
28 мая 2024, 08:44
Троих организаторов крупной нарколаборатории задержали в Ярославской области
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В Ярославской области правоохранители накрыли крупную нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в одном из сел в хозяйственной постройке сотрудники полиции нашли лабораторное оборудование, 40 канистр с разными жидкостями и емкости с порошком.

Эксперты установили, что в обнаруженных веществах, общая масса которых превысила 158 килограммов, содержится мефедрон.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Троих подозреваемых в организации нарколаборатории задержали и отправили в СИЗО.

Ранее в Пензе суд назначил актрисе театра РАМТ Рамиле Искандер (Хасимовой) 6,5 года колонии по делу о наркотиках. Артистку признали виновной в попытке сбыть крупную партию запрещенных веществ.

Наркотики Задержания Полиция

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