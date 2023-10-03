Суд в Москве вынес приговор обвиняемым в хищении и легализации более 190 млн рублей

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Фигурантами дела стали генеральный директор банка Алла Кабанова, ее сын Константин Кабанов, акционеры банка Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко и другие лица.

Суд установил, что с 2013 по 2018 годы они похитили более 190 миллионов рублей, принадлежащих банку, совместно с бывшими руководителями московского филиала Еленой Чуевой и Натальей Ципиновой.

Они оформляли фиктивные договоры кредитования на бывших клиентов и на сотрудников контролируемых юридических лиц, чтобы получить деньги. Кабанова, ее сын, а также Бойко-Великий и Макаренко распределяли похищенные средства среди членов группы. Они также использовали поддельные кассовые ордеры и другие документы, чтобы снимать наличные счетов клиентов, которые заключали договоры вклада с банком.

Обвиняемые получили от 2,5 до семи лет в исправительных колониях общего режима. Среди них основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого приговорили к 6,5 года колонии общего режима.

Ранее в Москве раскрыли дело о хищении более 180 миллионов рублей у банка. В краже обвинили бенефициара кредитной организации.