Суд в Москве рассмотрит дело о хищении более 61 млн рублей из страховой компании

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По данным следствия, подозреваемые заключали фиктивные договоры займа, купли-продажи и аренды недвижимости. Под видом выполнения обязанностей они переводили полученные денежные средства на счета подконтрольных организаций. Таким образом они заработали более 61 миллиона рублей.

Правоохранительные органы задержали двух руководителей, одному из их сообщников удалось скрыться. Его объявили в федеральный розыск.

Против подозреваемых возбудили дело по части 4, статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее в высшую инстанцию поступило дело против женщины, которую обвинили в мошенничестве и шантаже четырех девушек. Ей вынесут приговор по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России.