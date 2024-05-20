Суд в Москве рассмотрел апелляцию Аяза Шабутдинова на арест
Обвиняемый в мошенничестве бизнес-коуч, блогер Аяз Шабутдинов останется в изоляторе. Мосгорсуд отклонил его жалобу на постановление Таганского суда о продлении ареста до 16 июня.
Заседание прошло 20 мая, сообщили «Известия». Таганский суд продлил арест до 16 июня, и блогер попытался оспорить это решение. Однако Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию.
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - заявил судья.
Шабутдинова обвинили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Количество пострадавших от действий «Like Центра» к майскому заседанию увеличилось до 75 человек. В апреле Шабутдинова обвиняли в 73 эпизодах мошенничества.
Его задержали в ноябре 2023 года. Одна из потерпевших рассказала 360.ru, что несколько лет судилась с блогером.