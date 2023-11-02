Суд в Москве приговорил бизнесмена к 13 годам колонии за госизмену и попытку контрабанды

Мужчину обвинили в перевозке через заграницу огнестрельного оружия, ядовитых веществ, боеприпасов и других. Процесс проходил в закрытом от публики и журналистов режиме, так как материалы уголовного дела содержат секретную информацию. Приговор пока не вступил в силу. Защита планирует обжаловать наказание.

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В начале октября жительницу Свердловской области приговорили к четырем годам условно за незаконный вывоз из России стратегически важных ресурсов.