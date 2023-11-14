Суд в Москве приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии

«Суд постановил назначить Батурину наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии общего режима», - процитировало агентство судью.

Виктора Батурина признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и подделке доказательств по гражданскому делу.

В 2011 году бизнесмен судился со своей сестрой Еленой Батуриной из-за акций «Интеко». Адвокат Игорь Шабанов сообщил, что Батурин не признал свою вину.

Бизнесмена задержали в июле 2021 года, ему предъявили обвинение в попытке мошенничества. Поводом для этого послужило исковое заявление, которое Батурин подал в арбитражный суд с требованием вернуть ему права на долю в «Интеко». Он представил договор с сестрой, который ее представители назвали фальшивым.

Заявление на собственного брата написала Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По ее мнению, Батурин противозаконно хотел завладеть четвертью акций компании «Интеко».