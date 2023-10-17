Суд в Москве отправил под домашний арест замглавы одного из отделов СК

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Басманный районный суд Москвы отправил под двухмесячный домашний арест заместителя руководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы СК России Евгения Соснина. Об этом сообщили в пресс-службе м осковских судов общей юрисдикции.

Соснина обвинили по двум статьям: 165 части 2 и 289 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он будет находиться под домашним арестом два месяца.

Мужчину подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и хищениях. Предположительно, его задержание не связано со служебной деятельностью.

Других подробностей произошедшего не раскрывают.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК России Дмитрия Губина по делу о крупной взятке.