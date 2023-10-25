Суд в Москве оставил под арестом Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

«Бил молотком в дверь». Соседи возможного убийцы родной матери рассказали о подозреваемом

Полиция задержала москвича, который убил и расчленил родную мать в ее квартире на Бирюлевской улице. «360» выяснил, что подозреваемый наводил ужас не только на свою родительницу, но и на весь дом.

Убил, расчленил и закопал Убийство в квартире жилого дома на Бирюлевской улице Москвы произошло в начале августа.

По данным столичного управления Следственного комитета , 50-летний москвич ударил по голове свою 76-летнюю мать. От удара женщина упала на пол и не подавала признаков жизни. Сын перенес тело матери в ее комнату и оставил там на три недели.

В конце августа мужчина завернул тело в кусок линолеума и вынес на пустырь. Там он закопал труп, предварительно отделив голову от туловища.

Возможно, это дело еще долго оставалось бы нераскрытым, если бы сам подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения не рассказал о содеянном собутыльнику. Тот на следующее утро сообщил в полицию.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Против него возбудили дело по четвертой части статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи осматривают место преступления и проводят экспертизы.

Терроризировал весь дом Как установили следователи, в прошлом мужчина неоднократно избивал свою мать во время ссор.

Конфликты у него были и с соседями. Жительница соседней квартиры рассказала, что подозреваемый всегда вел себя неадекватно, на него часто писали заявления в полицию. Мужчина избил одного из жильцов подъезда, а другим угрожал расправой.

«Он устроил тут погром, молотком бил мою дверь, вот это все молотком он сделал. В три часа ночи. Напугал мне детей. Вызывали полицию, писали на него заявление», - рассказала женщина.

По словам соседки, мать подозреваемого всегда всего боялась. Не здоровалась с соседями и, если видела кого-то в подъезде, сразу старалась спрятаться в квартиру. Только однажды она попросила соседей вызвать полицию, когда сын выставил ее из дома в шесть часов утра.

«Последний раз я ее видела в августе, когда мы писали на него заявление. Она выходила, просила, чтобы собутыльника ее сына, который находился в квартире, тоже забрала полиция», - рассказала женщина.

Возможно, именно эта ссора и привела к убийству.

Ранее подмосковный суд приговорил к пожизненному сроку москвича, который убил своих родителей ради наследства.