Суд в Москве огласил приговор участникам «Маяковских чтений»

Камардина арестовали в сентябре 2022 года за чтение стихов, которые оскорбили ополченцев и детей Донбасса. Он отказался признать себя виновным. Постановлением суда после задержания его направили в психиатрическую клинику имени Сербского для проверки на вменяемость. Экспертиза заняла около месяца.

Ранее Камардина привлекали к ответственности за хранение наркотических веществ.

По данным Telegram-канала Shot, жену Камардина Александру Попову отправили в автозак вместе с присутствовавшими на слушании журналистами за провокационное поведение. Позже корреспондентов отпустили, а супругу осужденного забрали в отделение.

Накануне прокурор попросил шесть и семь лет колонии для обоих участников «Маяковских чтений».