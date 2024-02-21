Суд в Москве арестовал мужчину по подозрению в госизмене

Читайте нас в:

В Москве полицейские задержали 65-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении боеприпасов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в полицию поступили сведения о пенсионере, который мог незаконно хранить боеприпасы.

После этого правоохранители задержали подозреваемого на Загородном шоссе. В его доме провели обыски и обнаружили 86 предметов, похожих на патроны и штык-нож.

Исследование подтвердило, что изъятые образцы - патроны различного калибра для использования в охотничьем и боевом нарезном огнестрельном оружии. Остальные предметы передали экспертам.

Против пенсионера возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов». Мужчину обязали явится в отдел МВД по первому требованию.

Накануне на западе Москвы неадекватный мужчина бросил гранату в медиков, приехавших на вызов к его матери. Он также угрожал врачам расстрелом.