21 февраля 2024, 18:26

Суд в Москве арестовал мужчину по подозрению в госизмене

РИА «Новости»
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Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу Мартынова Н. О. сроком на два месяца, до 19 апреля 2024 года. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчине предъявили обвинение в государственной измене согласно статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела не раскрыли из-за секретности.

Накануне в столице признали виновным в госизмене бывшего полковника запаса. Его лишили звания и приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Дело рассматривали в закрытом режиме из-за секретности.

Заключенные Суд Мужчины Москва
21 февраля 2024, 16:47
Десятки патронов и штык-нож нашли у пенсионера на юге Москвы
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В Москве полицейские задержали 65-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении боеприпасов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в полицию поступили сведения о пенсионере, который мог незаконно хранить боеприпасы.

После этого правоохранители задержали подозреваемого на Загородном шоссе. В его доме провели обыски и обнаружили 86 предметов, похожих на патроны и штык-нож.

Исследование подтвердило, что изъятые образцы - патроны различного калибра для использования в охотничьем и боевом нарезном огнестрельном оружии. Остальные предметы передали экспертам.

Против пенсионера возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов». Мужчину обязали явится в отдел МВД по первому требованию.

Накануне на западе Москвы неадекватный мужчина бросил гранату в медиков, приехавших на вызов к его матери. Он также угрожал врачам расстрелом.

Пенсионеры МВД РФ Оружие Полиция Москва
21 февраля 2024, 15:27
Подложивший бомбу под машину родственника на Кубани попал на видео
Пресс-служба МВД
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В Краснодаре в отношении мужчины, который подложил под иномарку родственников взрывчатку в корпусе огнетушителя, возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.

Дело возбудили по статье 222.1 Уголовного кодекса России. Мужчине предъявили обвинение.

«На период предварительного расследования злоумышленник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - подчеркнули в ведомстве.

Житель Краснодара заложил самодельную бомбу в корпусе огнетушителя под машину своего родственника. По данным Telegram-канала Shot , так он хотел разрешить споры о наследстве. Судя по видео, мужчина сильно не прятался. Он подошел к машине, наклонился и положил взрывчатое устройство.

Выйдя из дома, супруга хозяина авто обнаружила странный предмет. Огнетушитель показался ей подозрительным. Поэтому женщина сразу вызвала правоохранителей.

Специалисты обнаружили в корпусе огнетушителя 300 граммов пиротехники, электрический воспламенитель и поражающие элементы.

Уголовное дело Краснодар Видео
21 февраля 2024, 13:44
Москвичка сначала стала жертвой телефонных аферистов, а после — их сообщницей
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Аферисты придумали новую изощренную схему обмана и втянули в нее жительницу Москвы. Однако перед сотрудничеством ее обманули на крупную сумму, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, 58-летнюю работницу библиотеки неизвестные под видом сотрудников Центробанка убедили оформить кредиты в разных банках и перевести более трех миллионов рублей на «безопасные счета».

Спустя какое-то время аферисты вновь позвонили потерпевшей и предложили работу в ЦБ РФ. Ее функционал заключался якобы в спасении других людей от мошенников. Согласившись, библиотекарь выполняла задания куратора и других лжебанкиров. Женщине даже выслали по электронной почте удостоверение служащей и другие документы, которые она распечатала на цветном принтере и предъявляла другим жертвам. Мошенники отправляли библиотекаря в разные города, оплачивая билеты и гостиницу.

Деятельность преступной группы удалось прекратить после обращения в полицию сотрудников «Сбера» в Ростове-на-Дону. На днях в банк пришла 72-летняя местная жительница, чтобы снять 5,3 миллиона рублей и перевести их на «безопасные счета». Работники заподозрили неладное и среагировали.

Выяснилось, что ростовчанке по старой схеме позвонили якобы представители Центробанка, заявив об угрозе для ее сбережений. Затем с пенсионеркой встретилась женщина, которая должна была помочь разместить деньги.

Библиотекарь рассказала полицейским, что уже «спасла деньги» жителя Ижевска.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Москвичка пока проходит в качестве свидетеля. Расследование продолжается.

Ранее пожилую москвичку обманули на 10,5 миллиона рублей мошенники , которые представились сотрудниками следственных органов банка. Ее убедили взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Мошенничество Москва
21 февраля 2024, 13:20
Подозреваемых в избиении людей на камеру задержали в Петербурге
РИА «Новости»
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Петербургские правоохранители задержали двух молодых людей, которых подозревают в нападении на граждан и съемке побоев на камеру. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили после появления в Сети роликов с нападением на граждан. На одной из записей мужчину избивали в торговом центре.

Волк отметила, что правоохранители задержали 18-летнего учащегося колледжа и 21-летнего иностранца.

«Они доставлены в отдел полиции, после чего переданы в следственные органы», - указала она.

Представитель МВД добавила, что полиция продолжает искать остальных соучастников преступления.

Ранее сотрудники МВД з адержали в Москве двух братьев. Их подозревают в том, что они грабили прохожих. По информации ведомства, мужчины завели за угол 19-летнего москвича, побили его и отняли кошелек с деньгами и кредитными картами.

Санкт-Петербург Уголовное дело Россия Полиция Избиения

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