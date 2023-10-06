Суд в Крыму вынес приговор украинцу за шпионаж
Верховный суд Крыма признал виновным в шпионаже гражданина Украины Сергея Цыгипу и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
Сотрудники ФСБ установили, что украинец 1961 года рождения передал Службе безопасности Украины и ВСУ информацию о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Кроме того, Цыгипа сообщал украинцам, какие виды вооружения и техники используют российские военнослужащие.
«Данная информация предназначалась для использования ВСУ при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позиции ВС РФ», - указали в ЦОС ФСБ.
Уголовное дело в отношении агента СБУ возбудили по статье 276 УК России «Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ». Расследование вел следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Южно-Сахалинска по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.