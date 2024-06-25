25 июня 2024, 15:44

Суд в Балашихе начал рассмотрение дела о крупнейших в истории России взятках

Global Look Press
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В Балашихинском городском суде началось заседание по делу о крупнейшей взятке в истории современной России. Бывшего московского следователи обвинили в том, что он «отложил на пенсию» 7,3 миллиарда рублей в биткоинах, сообщил Telegram-канал Shot.

Майора юстиции Марата Тамбиева задержали еще в 2022 году по делу о получении взяток. Его взяли с поличным.

Следователи провели обыск в квартире задержанного и обнаружили в его ноутбуке папку «Пенсия». В ней находились пароли от десятков криптокошельков. Тамбиев не признает свою вину, сообщили «Известия».

Летом прошлого года Никулинский суд Москвы изъял у обвиняемого более тысячи биткоинов.

Суд Россия Балашиха
25 июня 2024, 16:37
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на 10 суток
РИА «Новости»
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Суд в Дагестане на 10 суток арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Омарова признали виновным в совершении административного преступления. Постановление суда можно обжаловать в установленном законом порядке, добавила собеседница агентства.

Главе Сергокалинского района могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

Накануне Омарова сняли с должности. Он понесет полную ответственность, если подтвердится его участие в терактах, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Дагестан Суд Преступления Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 15:16
Полиция задержала отца дагестанских боевиков по статье о хулиганстве
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, отца двух боевиков, устроивших теракт в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщил «Коммерсант».

Экс-главу района задержали по статье о мелком хулиганстве. По информации издания, мужчине могут предъявить обвинения в пособничестве терроризму.

Террористы напали 23 июня на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Из-за теракта погиб 21 человек, в том числе 16 сотрудников МВД. Глава Дагестана Сергей Меликов на следующий день уволил Омарова с должности главы Сергокалинского района, сообщили «Известия».

В числе ликвидированных боевиков были Осман и Адиль Омаровы - сыновья экс-чиновника, в теракте также участвовал его племянник - 32-летний Абдусамад Амадзиев.

Дагестан Терроризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 11:38
Зеленоградский Чикатило ушел на СВО ради денег
РИА «Новости»
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«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко — бывший полицейский, нападавший на женщин с молотком в Москве в 1990-х и начале 2000-х годов — ушел на СВО добровольцем в сентябре 2023 года. Он захотел заработать денег на первое время, поскольку более чем за 20 лет заключения у него ничего не осталось на воле, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, серийный убийца служит в санитарно-эвакуационном взводе - в штурмовики его, 62-летнего, не взяли по состоянию здоровья. Гриценко предстоит участвовать в спецоперации до ее окончания, после чего он окажется свободен. Преступнику предстоит решать жилищный вопрос - его неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству после смерти его матери.

О том, что Юрий Гриценко ушел на СВО , СМИ писали и ранее. Он должен был выйти на свободу только этим летом.

На счету «зеленоградского Чикатило» пять убийств и еще 10 жестоких нападений на женщин. Мужчину поймали случайно - очевидец, возвращавшийся домой через парк, услышал крик женщины, на которую напал Гриценко, и смог задержать его.

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко - бывший полицейский, нападавший на женщин с молотком в Москве в 1990-х и начале 2000-х годов - ушел на СВО добровольцем в сентябре 2023 года. Он захотел заработать денег на первое время, поскольку более чем за 20 лет заключения у него ничего не осталось на воле, сообщил Telegram-канал Shot.

Убийства
25 июня 2024, 09:38
Депутата думы Иркутска заподозрили в контрабанде
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В Приморском крае против депутата думы Иркутска Георгия Ни и его подельника Павла Хахураева возбудили уголовное дело. Они проходят по статье о контрабанде особо ценных диких животных, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, чиновник и его сообщники отправили из Иркутска в Находку, чтобы затем перевезти через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, стратегически важные ресурсы под видом продуктов питания. В частности, подозреваемые направили 99 мускусных желез кабарги, общий вес которых составил почти два килограмма.

Однако сделка не состоялась, так как стратегически важные ресурсы изъяли у посредника, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии в прошлом мае в гараже, расположенном на улице Куйбышева в Находке.

Правоохранители задержали подозреваемых в Иркутске 23 июня, их вскоре привезут к следователям на допрос во Владивосток.

Ранее глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов сообщил, что за прошлый год российским пограничникам удалось пресечь контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов более чем на 500 миллионов рублей. Также силовики помешали вывезти из РФ культурные ценности на общую сумму в 100 миллионов рублей.

Контрабанда Приморье Депутаты

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