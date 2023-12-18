Суд сократил срок отбывания в колонии братьям Магомедовым

По информации СМИ , приговор изменили, исключив из его текста ссылки на некоторые улики и показания свидетелей. Кроме того, срок сократили по статьям, по которым вышел срок давности.

Приговор вступил в законную силу сегодня, 18 декабря, и подлежит исполнению в незамедлительном порядке. Обвиняемые принимали участие в слушании по видеосвязи, находясь в СИЗО.

Мещанский суд Москвы год назад приговорил Зиявудина Магомедова к 19 и его брата Магомеда Магомедова к 18 годам колонии строгого режима. Четверо соучастников получили сроки от семи до 12 лет.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму приблизительно 3,6 миллиарда рублей. Вдобавок у Зиявудина Магомедова изъяли доли в «Сумме», транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Также суд забрал самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне и личный транспорт.

Братьев арестовали в 2018 году. Прокуратура арестовала имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и выдвинула предложение после решения суда не снимать ограничения, пока весь ущерб не будет возмещен.