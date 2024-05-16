Суд сможет продлить меру пресечения одному из организаторов теракта в «Крокусе»

«Басманный районный суд города Москвы приступил к рассмотрению материала о продлении меры пресечения в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича», - указано в сообщении.

Мужчину обвиняют по статье «Террористический акт».

Мухаммадсобир Файзов был самым молодым участником нападения на «Крокус Сити Холл». Этот уроженец Таджикистана работал парикмахером в Ивановской области, затем уехал в другой город и связь с ним никто не поддерживал. Ранее задержали отца и племянника Файзова.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли огонь по людям в здании, а затем подожгли его. Погибли и пострадали сотни человек. Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек.