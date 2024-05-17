Суд рассмотрит в пятницу продление ареста обвиняемым в теракте в «Крокусе»

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«Рассмотрение ходатайств в отношении всех остальных фигурантов состоится завтра в 11:00», - процитировало агентство источник.

Журналисты предположили, что вопрос о продлении срока содержания в изоляторе коснется братьев и отца Исломовых и Алишера Касимова.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек, им предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.

В четверг суд удовлетворил требование следствия и оставил в изоляторе до 22 августа Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои, Далерджону Мирзоеву.

Злоумышленники расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске 22 марта, а также подожгли помещения в здании. В результате погибли 145 человек.