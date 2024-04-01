01 апреля 2024, 18:53

Суд рассмотрит материалы об избрании меры пресечения 10-му обвиняемому в теракте

РИА «Новости»
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В Басманный районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения еще одному фигуранту по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоде. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд Москва Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 17:20
СК попросит арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Global Look Press
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Правоохранители попросят суд арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе СК России. Там уточнили, что речь идет о Якубджони Юсуфзоды.

Следователи установили, что за несколько дней до теракта фигурант перевел соучастнику через банковскую карту деньги для проживания террористов. Часть суммы он перечислил одному из исполнителей после совершения преступления. Задержанному предъявили обвинение по статье о теракте.

«На данный момент следствием предъявлено обвинение 10 фигурантам», - отметили в СК.

Ранее в Дагестане задержали боевиков, планировавших осуществить теракт. Силовики выяснили, что подозреваемые финансировали террористов , устроивших расправу в «Крокусе».

Суд Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 15:58
ФСБ пресекла поджог на железной дороге в Калужской области
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ предотвратили поджог железной дороги в Калужской области. По подозрению в подготовке диверсии силовики задержали местного жителя, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.

По информации пресс-службы ФСБ, мужчину заключили под стражу. Его подозревают в подготовке террористического акта.

«Пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области», - указали в ведомстве.

Ранее в Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции. Спецназ ФСБ задержал в Дагестане трех боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета, задержанные преступники планировали совершить теракт. Во время осмотра помещений, где находились боевики, спецназовцы обнаружили автоматическое оружие , самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

Позже центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что преступники также участвовали в финансировании теракта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Уголовное дело Поджоги Терроризм ФСБ Боевики
01 апреля 2024, 12:13
Исчез Telegram-канал, где могли собирать деньги для террористов из «Крокуса»
Unsplash
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Telegram-канал, через который, вероятно, собирали деньги для исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», удалили из мессенджера. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о Telegram-канале, связанном с «Голосом Хорасана» - афганским крылом «Исламского государства»*. Его вел человек с ником Mavlavi_56. Он же администрировал ранее удаленный канал «Голос Хорасана», через который вербовали обвиняемых в теракте.

Mavlavi_56 один раз 18 марта и дважды 20 марта разместил пост с заголовком «Сбор средств на помощь пленным семьям и детям - Муджахидов - Мухаджиров». В публикации администратор указал адрес криптокошелька на платформе Tronscan , которым, предположительно, пользовались заказчики и исполнители теракта. Теперь при попытке зайти в канал, где объявляли сбор, мессенджер выдает сообщение «Похоже, такого пользователя не существует».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 144 человека, включая пятерых детей.

Следователи изъяли в МЧС документы , связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в концертном зале. Сотрудники СК выяснят, проверяли ли в «Крокус Сити Холле» противопожарную безопасность.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Терроризм Telegram Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 08:17
Отправленного в тюрьму застройщика Худояна обвинили в новом мошенничестве
РИА «Новости»
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Владельцу компании Орtima Development Альберту Худояну предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 4,5 миллиарда рублей. Новое уголовное дело стало вторым, бизнесмена уже отправили в тюрьму на восемь лет, сообщил «Коммерсант».

Следователи вменили застройщику два преступных эпизода с 2015 по 2019 годы. Его обвинили в хищении участка на Ленинградском проспекте площадью 11,4 гектара и долей в уставном капитале ООО «Авиасити».

Уголовное дело возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере», ущерб оценили в 4,5 миллиарда рублей. Потерпевшим признали оффшорную компанию Mansfield Executive Ltd. Альберт Худоян не признал вину, а его адвокаты отказались от комментариев.

Бизнесмена в 2021 году приговорили к шести годам за организацию хищения участков на Ленинградском проспекте стоимостью 4,2 миллиарда рублей. После апелляции тюремный срок увеличили еще на два года.

Инвестиции Уголовное дело Строительство Мошенничество Недвижимость Бизнес

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