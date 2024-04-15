Суд проверит законность ареста двух фигурантов дела о «Крокусе»

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По данным суда, рассмотрение апелляционной жалобы Аминчона Исломова назначили на 13:00, Алишера Касимова - на 13:15.

В рамках следствия по делу сейчас проходят 11 человек, четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, который сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные нападавшие открыли огонь в зрительном зале по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Жертвами нападения стали 145 человек.

По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны со спецслужбами Украины. Семерых фигурантов дела о террористическом акте внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.