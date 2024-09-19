19 сентября 2024, 19:47

Суд продлил срок ареста Иванову и Бородину по делу о взятках

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Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, и его предполагаемому соучастнику бизнесмену Сергею Бородину. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин, второй фигурант по делу - остаются под стражей», - передали в суде.

Иванов и Бородин останутся под стражей до 23 декабря 2024 года.

Экс-заместитель министра задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предположительно, речь идет более чем об одном миллиарде рублей. По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен выполняли работы на его объектах. По делу проходит еще один фигурант - бизнесмен Александр Фомин , которого тоже обвиняют в передаче взятки замглавы Минобороны Иванову.

Ранее Иванов попросился домой под честное слово. Адвокаты обвиняемого заявили, что он сдал в отдел кадров свои загранпаспорта, находится под санкциями, поэтому не покинет страну.

Суд Адвокаты Санкции Россия Работа Аресты Москва
19 сентября 2024, 18:42
СК заинтересовался челябинцем, который грозился отрезать язык учительнице его сына
Freepik
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Следственный комитет организовал проверку из-за угроз учительнице школы № 71 в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, по результатам принято процессуальное решение», - добавили в СК.

Подозреваемому могут обвинить в угрозе причинением тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Ранее стало известно, что мужчина ворвался в кабинет прямо во время урока , предположительно, после того, как учительница сделала его сыну замечание. Он стал кричать на женщину матом, угрожал отрезать ей язык и выгнать с работы. От переживаний учительнице стало плохо, и ее увезли в больницу с подозрением на инсульт.

А 16 сентября в сводки происшествий попала другая челябинская школа - № 68. Ее ученик пришел на уроки с молотком и ножом и напал на одноклассников.

Пострадали пять человек , в том числе учительница, попытавшаяся заступиться за детей.

Челябинская область Школы Учителя Челябинск Следственный комитет России
19 сентября 2024, 12:09
Крупную нарколабораторию накрыли в Подмосковье
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В Московской области ликвидировали крупную подпольную лабораторию по производству наркотиков. Она находилась в частном доме в деревне Алферово.

Специалисты отследили фуру, которая перевозила запрещенные вещества из Казахстана в логистический центр столицы, благодаря чему вышли на нарколабораторию. Получателем груза оказался 34-летний россиянин - он ждал бочки с белым порошком в арендованном доме в Подмосковье.

«При обыске изъяты порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки», - рассказали в пресс-службе.

«Аптекарь» получал финансирование с Украины и заказывал через интернет сырье. Он варил наркотики и передавал их сообщникам-\"кладмэнам». Партию сбывали в виде закладок в парках Москвы и Подмосковья. По факту контрабанды возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей или пожизненное лишение свободы.

Накануне полицейские обнаружили нарколабораторию в деревне Марамзина близ Екатеринбурга. Ее организовали два местных жителя.

Наркотики Таможня
18 сентября 2024, 17:10
Суд арестовал Пашаева по делу о мошенничестве до 15 ноября
Global Look Press
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Московский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года», - заявили в СК.

Экс-адвоката задержали в Москве 17 сентября по подозрению в мошенничестве на сумму более 40 миллионов рублей. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, экс-адвокат пообещал Алексею Блиновскому за деньги освободить его жену Елену от уголовной ответственности. Супруг блогера согласился, и Пашаев получил от него крупную сумму денег во время встречи.

В августе блогеру Елене Блиновской суд продлил срок содержания под стражей до 2 февраля 2025 года.

Уголовное дело Суд Мошенничество Следственный комитет России Эльман Пашаев Елена Блиновская
18 сентября 2024, 13:55
Количество пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries увеличилось до семи
Телеканал «360»
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При стрельбе у офиса компании Wildberries в Москве пострадали минимум семь человек, в том числе трое полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Он уточнил, что задержали уже девятерых участников конфликта.

Ранее сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявил , что на него попытались напасть. По словам бизнесмена, он приехал в офис на переговоры по остановке строительства складов, но на него напали охранники и неизвестные люди. После этого началась стрельба.

В свою очередь, пресс-служба Wildberries сообщила , что Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис вместе с собственной охраной, поэтому правоохранительным органам пришлось принять меры.

В конце июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил , что к нему приехал Бакальчук и попросил о помощи. Бизнесмен рассказал, что компанию пытаются захватить рейдеры, которые оградили его от жены.

Сама Татьяна Бакальчук позже заявила, что подает на развод с мужем , а изменения в фирме, в частности объединение с компанией Russ, с ним согласовывали.

Стрельба Стрельба у офиса Wildberries

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