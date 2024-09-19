Суд продлил срок ареста Иванову и Бородину по делу о взятках

«Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин, второй фигурант по делу - остаются под стражей», - передали в суде.

Иванов и Бородин останутся под стражей до 23 декабря 2024 года.

Экс-заместитель министра задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предположительно, речь идет более чем об одном миллиарде рублей. По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен выполняли работы на его объектах. По делу проходит еще один фигурант - бизнесмен Александр Фомин , которого тоже обвиняют в передаче взятки замглавы Минобороны Иванову.

Ранее Иванов попросился домой под честное слово. Адвокаты обвиняемого заявили, что он сдал в отдел кадров свои загранпаспорта, находится под санкциями, поэтому не покинет страну.